العثور على جثة مهشمة الرأس بالدقهلية

التحقيق في الواقعة
 شهد طريق المحمودية - دكرنس في محافظة الدقهلية، العثور على جثة بها إصابات تهشم بالرأس تركتها سيارة مجهولة وفرت هاربة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف كواليس الواقعة وملابساتها.

وتبين أن الجثة لـ ش.م (49 سنة، من ميت سويد – بنى عبيد). 

وكان بلاغ ورد عن سيارة مجهولة تركت جثة بالمكان، وتبين بالمعاينة الأولية أن الجثة بها إصابات.

وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مستشفى دكرنس العام، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

