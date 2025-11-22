العثور على جثة مهشمة الرأس بالدقهلية

18 حجم الخط

شهد طريق المحمودية - دكرنس في محافظة الدقهلية، العثور على جثة بها إصابات تهشم بالرأس تركتها سيارة مجهولة وفرت هاربة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف كواليس الواقعة وملابساتها.

وتبين أن الجثة لـ ش.م (49 سنة، من ميت سويد – بنى عبيد).

وكان بلاغ ورد عن سيارة مجهولة تركت جثة بالمكان، وتبين بالمعاينة الأولية أن الجثة بها إصابات.

وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مستشفى دكرنس العام، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.