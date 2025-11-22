أسبوع حافل بالسياحة والآثار، مؤتمرات دولية ومعارض واكتشاف تماثيل للملك شوشنق الثالث

18 حجم الخط

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن حصاد لأهم الأنشطة والفعاليات التي شاركتها بها الوزارة خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وزير السياحة والآثار يترأس الاجتماع الأول للجنة المختصة بوضع خطة تحديث المخازن الأثرية ومتطلباتها على مستوى الجمهورية

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الاجتماع الأول للجنة التي شُكلت بقرار وزاري، لوضع خطة شاملة ومتكاملة لتحديث المخازن الأثرية ومتطلباتها، وأشار الوزير إلى توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مخزن مركزي كبير للآثار بأعلى مستوى، وبنظام يربطه إلكترونيًا بجميع المخازن الأخرى.

وشكل الوزير مجموعة عمل مصغرة لمراجعة كافة المخازن الموجودة لدى الوزارة بأنواعها، بهدف تقنين أعدادها وتحديد ما يحتاج منها لمزيد من التطوير وفق أعلى أساليب ومعايير حفظ وصيانة الآثار بالعالم.

وزير السياحة والآثار يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي لرابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية RTK بالغردقة

شارك وزير السياحة والآثار في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية RTK، المُقام بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري تحت عنوان “RTK Dialogtag”، وبمشاركة 450 وكيلًا سياحيًا.

وعقد الوزير اجتماعًا مع مدير الاستراتيجية وتطوير الأعمال في مجموعة رايفايزن تورستيك RTG، والرئيس التنفيذي للرابطة وعدد من أعضائها، لبحث تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة.

كما زار الوزير جناح الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المشارك بمواد دعائية تُبرز تنوع المنتجات السياحية المصرية وثراء المقاصد السياحية المختلفة.

وزير السياحة والآثار يُلقي كلمة ويعقد مؤتمر صحفي خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة RTK بالغردقة

في إطار مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية RTK بالغردقة، ألقى وزير السياحة والآثار كلمة ترحيبية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وذلك بحضور قيادات الرابطة و450 وكيلًا سياحيًا من السوق الألماني.

وخلال كلمته، استعرض الوزير أبرز الأنماط والمنتجات السياحية التي يقدّمها المقصد المصري، مؤكدًا أن تنوع هذه المنتجات يمنح السائح تجربة متكاملة تتراوح بين السياحة الثقافية، والشاطئية، والنيلية، والبيئية وسياحة المغامرات بالواحات والمحميات الطبيعية.

كما عقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا مع مجموعة من ممثلي أبرز الصحف والمجلات الألمانية المتخصصة في السياحة والسفر، حيث شدد على أن قطاع السياحة يحظى بدعم كبير من الدولة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد القومي، وتحدث عن التقدم الكبير في تطبيق معايير السياحة المستدامة.

نائب وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يفتتحان معرض "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية" بهونج كونج

افتتح نائب وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار معرض “مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية”، والذي يستضيفه متحف قصر هونج كونج في الفترة من 18 نوفمبر 2025 إلى 31 أغسطس 2026.

وخلال مراسم الافتتاح، ألقت نائب الوزير كلمة أعربت فيها عن اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي البارز امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققه معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمتحف شنغهاي. وأشارت في كلمتها إلى عمق العلاقات المصرية الصينية، كما أجرت عدد من اللقاءات الإعلامية مع عدد من أبرز وسائل الإعلام الصينية والدولية.

يضم المعرض 250 قطعة أثرية متميزة تم اختيارها من مجموعة من المتاحف المصرية، تشمل متاحف كل من المصري بالتحرير ومتحف مطروح القومي، متحف كفر الشيخ القومي، والأقصر للفن المصري، وسوهاج القومي.

نائب وزير السياحة والآثار تلتقي مع وزيرة الدول للسياحة والرياضة والثقافة ومسئولي هيئة الاستثمار ومجموعة من المستثمرين في مجال الفندقة في هونج كونج

على هامش افتتاحها لمعرض الآثار "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية" بهونج كونج، عقدت نائب وزير السياحة والآثار عددًا من اللقاءات الرسمية والمهنية؛ حيث التقت بكل من وزيرة الدولة للسياحة والرياضة والثقافة، وعدد من مسئولي هيئة الاستثمار، ومجموعة من المستثمرين في مجال الفنادق، وذلك بحضور قنصل مصر العام في هونج كونج.

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز آفاق التعاون السياحي بين مصر وهونج كونج، وآليات التعاون لجذب الاستثمارات إلى مصر وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة التي تستهدف مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة بمصر بما يساهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال السنوات القادمة.

مؤتمر صحفي دولي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على هامش افتتاح معرض الآثار المؤقت بهونج كونج

في إطار الافتتاح الرسمي لمعرض "مصر القديمة تكشف أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية"، المُقام بمتحف قصر هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية، عقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مؤتمرًا صحفيًا دوليًا موسعًا، شهد حضور ما يقرب من 500 مؤسسة إعلامية وصحفية ممثلة لوكالات أنباء وقنوات تلفزيونية وصحف ومجلات صينية ودولية.

وخلال كلمته، أعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن اعتزازه بالتواجد في متحف قصر هونج كونج، واصفًا المعرض بالحوار الحضاري الذي يجمع بين الماضي والحاضر، وبين مصر والعالم. كما أكد أن افتتاح هذا المعرض هو امتدادا للشراكة الثقافية العريقة بين مصر والصين.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يلقي محاضرة عن الآثار المصرية بمتحف قصر هونج كونج

في إطار فعاليات افتتاح معرض “مصر القديمة تكشف أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية” بهونج كونج، ألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محاضرةً علمية بعنوان “صون وتعزيز الآثار والتراث الثقافي المصري”، بحضور مدير متحف قصر هونج كونج ولفيف من المختصين والمهتمين بالتراث والحضارة المصرية القديمة.

قام الأمين العام بعرض هيكل المجلس الأعلى للآثار ودوره بوصفه مؤسسة علمية مالكة ومسؤولة تنفيذيًا عن إدارة وحماية آثار مصر، كما تناول أوجه التعاون بين المجلس والمؤسسات الصينية في مجال علم المصريات.

وفي سياق حديثه عن الاستثمار في القطاع السياحي والأثري، أوضح أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في مجال تشغيل الخدمات داخل المواقع الأثرية والتراثية تُبنى على دراسات دقيقة تضمن الحفاظ على المواقع وقيمتها التاريخية، ووفقًا للضوابط التي يقرّها المجلس وقانون حماية الآثار والمعايير السياحية الدولية.

الجناح المصري يفوز بجائزة أفضل جناح في المعرض المعرض السياحي الدولي ITTF ببولندا

في إطار تعزيز تواجد المقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة ومنها السوق البولندي، تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي ITTF وارسو 2025.

وافتتح الجناح المصري سفير مصر لدى بولندا والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث تُشارك الهيئة هذا العام بجناح تبلغ مساحته 100 متر مربع، ويضم 4 فنادق مصرية وشركتي طيران.

وقد فاز الجناح المصري بجائزة أفضل جناح في معرض ITTF لهذا العام تقديرًا لتميزه في التصميم والمحتوى.

وزارة السياحة والآثار تستضيف وفدًا من وكلاء السفر والإعلاميين الألمان في رحلة تعريفية لشرم الشيخ

استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفدًا من وكلاء السفر وممثلي وسائل الإعلام الألمانية، في زيارة تعريفية إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع منظم الرحلات الألماني TUI.

تضمن برنامج الرحلة التعريفية للوفد عددًا من التجارب السياحية المميزة، من بينها القيام برحلة بحرية وممارسة رياضة الغوص في أعماق البحر الأحمر، والقيام برحلة سفاري في صحراء سيناء، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تعكس تنوع وتميز المنتج السياحي بمدينة شرم الشيخ.

شاحنة دعائية تجوب شوارع طوكيو والمدن اليابانية الكبري للترويج لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

في ضوء ما يشهده معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المقام حاليًا باليابان، من نجاح كبير وتوافد آلآف الزائرين، وفي إطار الحملة الترويجية الخاصة بالمعرض، تم إطلاق شاحنة دعائية متنقِّلة تجوب الشوارع الرئيسية بطوكيو وعدد من المدن اليابانية الكبرى، بهدف رفع الوعي الجماهيري بالمعرض واستقطاب المزيد من الزوار.

ووصل عدد زائري المعرض منذ افتتاحه في مارس الماضي إلى أكثر من 350 ألف زائر، ما أدى إلى إبداء الجانب اليابانى رغبته في مد فترة المعرض إلى يناير 2026، الذي يضم 180 قطعة أثرية.

الكشف عن 225 تمثالًا من الأوشابتي الخاصة للملك شوشنق الثالث بمنطقة صان الحجر الأثرية

اكتشفت البعثة الأثرية الفرنسية العاملة بمنطقة آثار صان الحجر (تانيس) بمحافظة الشرقية 225 تمثالًا جنائزيًا (أوشابتي) للملك شوشنق الثالث، أحد أبرز ملوك الأسرة 22 وصاحب إسهامات معمارية مميزة بمدينة تانيس. وقد وُجدت هذه التماثيل في وضعها الأصلي، داخل طبقات متراكمة من الطمي.

يمثل الكشف إضافة علمية فريدة حيث يُعد أبرز ما شهدته المقابر الملكية بتانيس منذ عام 1946، وستقوم البعثة بإجراء دراسات أثرية دقيقة للنقوش الجديدة التي عُثر عليها داخل الغرفة الشمالية بمقبرة الملك أوسركون الثاني، إضافة إلى استكمال أعمال التنظيف التي قد تكشف المزيد من الحقائق حول ظروف دفن الملك شوشنق الثالث.

انطلاق المهرجان الدولي للباراموتور والقفز بالمظلات من منطقة أهرامات الجيزة

شهدت منطقة أهرامات الجيزة انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للباراموتور والقفز بالمظلات تحت عنوان “Egypt Air Games”، والذي تشارك في رعايته وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 200 طيار دولي يمثلون 30 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وفي إطار الترويج للمقصد المصري، ستقوم الهيئة بتنظيم رحلة نيلية للمشاركين في هذا الحدث، للاستمتاع بأجواء نهر النيل والمناظر الطبيعية الخلابة على ضفتيه، بما يقدّم تجربة متكاملة تعكس ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية وتراثية فريدة.

متاحف الآثار تُسلط الضوء على عدد من المناسبات الخاصة بشهر نوفمبر

في إطار التقليد الشهري الذي تتبعه متاحف الآثار بجمهورية مصر العربية لإبراز روائع التراث الثقافي المصري، تم اختيار القطع الأثرية لشهر نوفمبر بناءً على تصويت الجمهور عبر الصفحات الرسمية لهذه المتاحف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتسلّط القطع المختارة الضوء هذا الشهر على ثلاث مناسبات ثقافية وتاريخية بارزة وهي اليوم الدولي للفنون الإسلامية، وعيد الحب المصري، وذكرى افتتاح قناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.