عصام الحضري تعليقا على مستوى حراس القطبين: هذا سبب تذبذب مستوى الشناوي

علق عصام الحضري حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على أداء محمد الشناوي حارس الأحمر، ومحمد صبحي حارس الزمالك، قبل مباراة القمة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عصام الحضري في تصريحات تليفزيونية: "أنه من الطبيعي أن يكون للحارس أخطاء وإن يعاني من انخفاض مستواه في بعض الأوقات".

واضاف: “من الممكن أن يكون سبب تذبذب مستوى الشناوي عدم بدء مباريات الدوري  وهو ما أثر على أداء الحارس”.

وتابع: "على الشناوي أن يذاكر كل لاعبي الزمالك وليس أحد بعينه.

وأكد: "أما بالنسبة لمحمد صبحي فقد  لعب 8 مباريات وقدم مستوى جيد ماعدا مباراة مودرن سبورت ووادي دجلة.

 

مباراة الأهلي والزمالك

يدخل الأهلي المباراة أملا في الفوز بالقمة لمواصلة سلسلة انتصاراته وإسعاد جماهيره، بعد بداية لم تكن جيدة في الدوري، حيث يسعى الفريق لتعويض أي تعثرات سابقة وتحقيق النقاط الثلاث الهامة.

وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة 
وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة 

في المقابل، يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الجونة، والحفاظ على بدايته الجيدة في البطولة، ومحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

 

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

