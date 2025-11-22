السبت 22 نوفمبر 2025
اقتصاد

الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

الفرق بين منظومة
الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني
يتساءل البعض من المواطنين عن الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

بدورها كشفت مصلحة الضرائب المصرية، الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والتي تُعد من الأدوات الأساسية لتحديث وتطوير النظام الضريبي في مصر.

يأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.

الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

أشارت المصلحة إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُستخدم في المعاملات بين ممول وممول آخر، أي بين كيانات تجارية، ويُشترط أن تتضمن توقيعًا أو ختمًا إلكترونيًا لضمان صحتها القانونية، كما تُسجل آليًا ضمن منظومة الفواتير التابعة للمصلحة.

أما بالنسبة لـ الإيصال الإلكتروني، فأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أنه يُستخدم في التعاملات التي تتم بين ممول ومستهلك نهائي، ولا يتطلب توقيعًا إلكترونيًا، لكنه يستوجب وجود شهادة ختم إلكتروني للممول، لأنها تسهم في عملية التسجيل التلقائي على المنظومة.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن العمل بمنظومة الإيصال الإلكتروني يتطلب توفير أجهزة نقاط البيع (POS) أو نظام محاسبي متصل بطابعة فواتير، بشرط أن يكون مسجلًا لدى المصلحة.

ودعت المصلحة جميع الممولين إلى ضرورة التعرف على تفاصيل المنظومتين، واتباع التعليمات اللازمة لتفادي أية مخالفات، مؤكدة أنها توفر قنوات اتصال للاستفسارات من خلال الخط الساخن (16395)، أو عبر خط الإبلاغ عن التهرب الضريبي (16189).

