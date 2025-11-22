رمضان صبحي لـ المحكمة: باخد شهادات من المعهد علشان السفر

18 حجم الخط

شهدت جلسة محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي أمام محكمة شبرا الخيمة اليوم بتهمة التزوير تطورات جديدة، بعدما استجوبته المحكمة بشأن حقيقة وضعه الدراسي في المعهد.

وسأل القاضي اللاعب: "هل تدرس في المعهد؟"، ليرد رمضان صبحي: “أيوه أنا طالب في المعهد ومقيد فيه، وباخد الشهادات علشان أثبت القيد وفي حالات السفر”، وأنكر كل التهم المنسوبة إليه.

ووضع حرس محكمة شبرا الخيمة رمضان صبحي في قفص الاتهام في ثاني جلسات محاكمته، في القضية المتهم فيها بتزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وكان محيط محكمة شبرا الخيمة شهد تشديدات أمنية مكثفة قبل نظر ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي.

وكانت النيابة قررت فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتزوير.

واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلًا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.



وتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلًا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

