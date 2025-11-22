تعافٍ في الجلسة الأخيرة، الأسهم الأمريكية تقفز 1% رغم الخسائر الأسبوعية

18 حجم الخط

شهدت الأسواق الأمريكية، موجة شراء قوية دفعت المؤشرات الرئيسية للصعود بأكثر من 1%، مستفيدة من تصاعد توقعات خفض الفائدة، في محاولة لتعويض خسائر أسبوعية ثقيلة سببتها مخاوف من تضخم تقييمات قطاع التكنولوجيا.

أداء المؤشرات الأمريكية

أغلقت المؤشرات على ارتفاع قوي، حيث قفز مؤشر داو جونز 1.1%، وارتفع ستاندرد آند بورز 500 1%، وصعد ناسداك 0.9%.

وعلى الرغم من هذا التعافي، أنهت جميع المؤشرات الأسبوع في المنطقة الحمراء، حيث خسر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 1.9%، بينما تراجع ناسداك 2.7%.

محركات السوق الأمريكية

كان المحرك الرئيسي للصعود هو تزايد ترجيحات السوق بحدوث خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، حيث قفزت الاحتمالات من 37% إلى 70% خلال اليوم نفسه، وذلك بعد تعليقات مسؤولي البنك المركزي الإيجابية.

كما ساهم نبأ قيام إدارة ترامب بمراجعة طلبات شركة "إنفيديا" لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين في دعم معنويات المستثمرين، مما أدى إلى قفزة سريعة في سهم الشركة.

وبرز أداء شركة "إيلاي ليلي" بعد أن أصبحت أول شركة أدوية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.

التوقعات والتحديات في السوق الأمريكي

لا يزال المستثمرون في حالة ترقب وحذر، حيث أن التعافي القوي في جلسة الجمعة لم يكن كافيا لتعويض خسائر الأسبوع الناجمة عن القلق من استمرار تقييمات أسهم التكنولوجيا عند مستويات مبالغ فيها.

كما أن السوق لا يزال حساسًا لأي تلميحات أو بيانات اقتصادية قد تغير من توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

شهد الأسبوع مزيجا من التوقعات السلبية بسبب المخاوف على القطاع التكنولوجي، والإيجابية بسبب أمل تخفيف السياسة النقدية، مما يعكس حالة التقلب والترقب التي تسيطر على السوق في الفترة الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.