الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء: توفير 44 فرصة تشغيل وتدريب للشباب

جولة محافظ شمال سيناء
أعلنت مديرية العمل بشمال سيناء نتائج تعاونها مع الشركات العاملة بالمحافظة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، والتي أسفرت عن توفير 44 فرصة تشغيل وتدريب.

وأوضح اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناظ أنه تم تعيين 9 مواطنين في وظائف متنوعة بشركة كير سيرفيس، شملت: عامل خدمات، تشغيل محطات مياه وبنزين، عمالة، رجال إطفاء، فني، وكاتب.

وفي إطار التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتأهيل الشباب، قامت شركة أسمنت سيناء باستقبال 16 متدربا داخل مصنعها، كما وفرت شركة شمال سيناء للبترول 19 فرصة تدريب صيفي لطلاب كليات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا بجميع تخصصاتهم.

كما وجه المحافظ مديرية العمل بالتوسع في عقد الشراكات مع باقي الشركات العاملة بشمال سيناء لضمان زيادة فرص التشغيل خلال الفترة المقبلة.

اسمنت سيناء الريف المصري الجديد العلوم والتكنولوجيا بشمال سيناء اللواء خالد مجاور شمال سيناء شمال سيناء للبترول محافظة شمال سيناء مديرية العمل

خدمات

انفوجراف

دين ودنيا

المزيد

الجريدة الرسمية