حصول 500 طالب سوداني على تأشيرة دخول مصر

رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني
أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أن جهود رئيس الوزراء، أثمرت عن منح 500 تأشيرة دخول إلى جمهورية مصر العربية للطلاب السودانيين المقبولين العام الجاري في الجامعات المصرية.

إشادة بالجهود المصرية لتسهيل الدراسة للطلاب السودانيين 

وأشاد المكتب حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا” اليوم الجمعة، بدور وجهود القيادة المصرية في تسهيل إجراءات الدراسة لـ الطلاب السودانيين، مشيدًا بحرصها على مواصلة دعم الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بمؤسسات التعليم العالي المصرية.

