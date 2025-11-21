اكتشاف الجريمة بعد 6 سنوات، تفاصيل صادمة في واقعة مقتل شاب على يد أصدقائه بالدقهلية

18 حجم الخط

استمعت نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية لأقوال ثلاثة متهمين في قضية مقتل صديقهم إسلام إبراهيم جمعة عبد العال، الذي اختفى قبل 6 سنوات في ظروف غامضة، قبل أن تكشف ملابسات الجريمة مؤخرا عقب اعتراف أحد المتهمين بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن خيوط القضية بدأت في الظهور بعد عودة أحد المتهمين من السفر خارج البلاد، ودخوله في خلاف مع المتهم الأول خلال عملهما بمدينة العريش، حيث هدده الأخير بالقتل، ما دفعه للتوجه إلى رجال شركة العريش الأمنية والإدلاء باعترافات مفصلة عن واقعة قتل إسلام ودفنه منذ سنوات.

وعلى الفور جرى التنسيق بين مباحث العريش ومباحث مركز المنصورة، وتم استدعاء والدة المجني عليه وإعادة فتح محضر التغيب المحرر عام 2019، والذي ظل دون تقدم طوال السنوات الماضية.

وبناءً على التحريات والمعلومات، صدر إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وتم القبض عليهم في 16 نوفمبر، وعرضهم على النيابة في اليوم التالي، حيث تقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم جُدّد لهم الحبس 15 يومًا.

المتهمون في القضية: “محمد ا، السيد ر، أحمد م”

وأفاد أحد المتهمين في التحقيقات بأن بداية الجريمة تعود إلى خلاف نشب بعدما أبلغه المتهم الثالث بأن المجني عليه تحدث عنه وعن أسرته بشكل غير لائق، ليتواصل المتهم الأول مع إسلام عبر الهاتف ويستدعيه إلى منطقة المقابر الحمراء بالقرية، طالبًا منه إحضار بعض السندوتشات.

وبحسب أقوال المتهمين، رافق المتهم الثاني المجني عليه إلى المكان، وهناك تمت مواجهته بما نسب إليه من حديث، لكنه أنكر الأمر تمامًا. وأثناء محاولة المجني عليه المغادرة بعد تبرئة نفسه، باغته المتهم الأول بطعنة غادرة في الظهر، ثم ثلاث طعنات أخرى في البطن، أسقطته أرضا وغادر الثلاثة المكان تاركينه ينزف حتى الموت.

ووفق التحقيقات، أقدم المتهمون على تكبيل الجثمان ونقله على دراجة نارية إلى ترعة المقاومة بالقرية، ووضعوا فوقه حجرا كبيرا قبل أن يلقوا به داخل المياه لإخفاء معالم الجريمة.

وقادت اعترافات أحد المتهمين أجهزة الأمن إلى مكان التخلص من الجثمان، حيث عثرت قوات المباحث على جزء من الرفات وأرسلته للطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية وأكدت النتائج هوية المجني عليه بعد مطابقتها مع عينة من والدته.

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة القضية لجهات التحقيق المختصة التي تواصل استكمال الإجراءات القانونية.

وخلال لقاء مع "فيتو"، طالبت والدة المجني عليه بالقصاص العاجل والناجز لابنها، مؤكدة رغبتها في خروج ذوي المتهمين من القرية حتى "تبرد نارها"، على حد تعبيرها.

وتستمر نيابة المنصورة في حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وسط متابعة واسعة من أهالي القرية الذين صدمتهم تفاصيل الجريمة التي طويت أحداثها لسنوات قبل أن تظهر الحقيقة.

