طرق السداد للبطاقات الائتمانية في البنك الأهلي

حدد البنك الأهلي المصري عددًا من الطرق لسداد مديونيات البطاقات الائتمانية للعملاء.

وأوضح البنك أن هناك مرونة شديدة في عمليات السداد يتم إتاحتها للعملاء من خلال الطرق التالية:

المرونة في السداد عن طريق:

خدمة الأهلي نت الجديدة.

إصدار تعليمات مستديمة لسداد الحد الأدنى أو كامل المديونية خصما على حساباتكم.

إصدار بطاقة خصم البنك الأهلى المصرى المدينة على الحساب الجاري أو التوفير مع ربطها بالبطاقة الائتمانية الخاصة بسيادتكم والسداد من خلال ماكينات الـATM.

السداد المباشر للبطاقات الائتمانية من خلال ماكينات الصراف الالى المنتشر في أنحاء الجمهورية.

السداد من خلال منافذ فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

السداد في فروع البنك الأهلي المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

السداد من خلال تطبيق إنستاباي.

متطلبات الاشتراك:

الجنسية المصرية أو الإقامة بالنسبة للأجانب.

حد أدنى للعمر 21 عامًا للبطاقات الأصلية 15 عامًا للبطاقات الإضافية.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إمكانية الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل من خارج مصر.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي المصري أنه بالفعل يمكن الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل من الخارج ضمن خدمات الأهلي نت.

كما تشمل قائمة خدمة الأهلي نت المجانية (حاليا) خدمات متنوعة ومختلفة ومنها:

شراء الأوعية الادخارية واستردادها.

سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

مراجعة فورية على كافة أنواع الحسابات وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.

الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات وبطاقات الائتمان.

التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.

التحويل لأي محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.

التحويل من حسابك إلى حسابات أخرى خارج وداخل البنك البنك داخل مصر (بالعملة المحلية) باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN).

ويمكن للعملاء الاشتراك في خدمة "الأهلي نت/ الأهلي موبايل" من خلال تطبيق الأهلي موبايل أو من خلال الموقع الرسمي للبنك عن طريق زيارة الرابط التالي واتباع الخطوات.

