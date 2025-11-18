بعد قرار الهيئة الوطنية، المواعيد الجديدة لانتخابات النواب بالدوائر الملغاة (فيديو)

الخميس 20 نوفمبر 2025
أعلنت  الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء انتخابات مجلس النواب في الدوائر التي ألغيت الانتخابات بها.

ويأتي الجدول على النحو التالي:

إجراء الانتخابات خارج البلاد 1 و2 ديسمبر المقبل، وفي الداخل 3و 4 من الشهر ذاته
وتعلن نتيجة الجولة الأولى في انتخابات الدوائر التي تم الغاؤها في 11 ديسمبر المقبل.


بينما تجرى جولة الإعادة بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 27 و28 ديسمبر.

وتعلن نتيجة جولة الإعادة في 4 يناير 2026.

 

تعليق الرئيس السيسي على وقائع العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي نشر بيانا عبر صفحته الرسمية قال فيه: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفق قانون إنشائها.

وتابع: أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًّا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.


واستطرد الرئيس: أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

