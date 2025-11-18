الخميس 20 نوفمبر 2025
محافظات

جهات التحقيق تكشف عن احتراق 12 محلا وباكية فى حريق المنشية بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه
كشفت المعاينة الأولية عن اندلاع حريق هائل فى 12 محلا وباكية بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية دون إصابات بشرية في الأرواح. 

مفاوضات مع مارجو روبي لتجسيد دور البطولة في فيلم السيرة الذاتية لبريتني سبيرز

حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بالقاهرة والقليوبية

البداية عندما تلقى قسم شرطة المنشية بلاغًا يفيد نشوب حريق في ممر يضم محل وأكشاك أسفل عقار بجوار الشهر العقاري القديم بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق في ممر أسفل عقار وامتداد النيران إلى أكشاك أحذية، ما أسفر عن خسائر محدودة دون حدوث إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنعت امتداد النيران للمحال المجاورة، فيما ترجح المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

