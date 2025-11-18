جهات التحقيق تكشف عن احتراق 12 محلا وباكية فى حريق المنشية بالإسكندرية

18 حجم الخط

كشفت المعاينة الأولية عن اندلاع حريق هائل فى 12 محلا وباكية بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية دون إصابات بشرية في الأرواح.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المنشية بلاغًا يفيد نشوب حريق في ممر يضم محل وأكشاك أسفل عقار بجوار الشهر العقاري القديم بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق في ممر أسفل عقار وامتداد النيران إلى أكشاك أحذية، ما أسفر عن خسائر محدودة دون حدوث إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنعت امتداد النيران للمحال المجاورة، فيما ترجح المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.