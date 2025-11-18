أول قرار ضد عاطل أطلق عيار ناري على سائق لشكه في علاقته بطليقته

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل أطلق عيار ناري اتجاه سائق من فرد خرطوش، بسبب شكه فى طليقته بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إصابة سائق بطلق نارى بالبطن

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هانى شعراوى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه إصابة سائق بطلق نارى بالبطن من فرد خرطوش بدائرة قسم الهرم.

وعلى الفور، أمر العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين إصابة سائق 30 سنة بطلق نارى بالبطن من فرد خرطوش على يد عاطل 30 سنة، والسابق اتهامه فى عدة قضايا لشكه فى وجود علاقة بينه وبين طليقته، وأنها طلبت الطلاق لتتزوج منه.

وأثناء حضور المجنى عليه شقة طليقة المتهم، فوجى بالمتهم يطلق عليه عيار ناري بالبطن من فرد خرطوش وفر هاربا.

ألقي القبض على المتهم وعلى السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح النارى، وتحرر محضر بالواقعة.

