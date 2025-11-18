الخميس 20 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أول قرار ضد عاطل أطلق عيار ناري على سائق لشكه في علاقته بطليقته

حبس المتهم
حبس المتهم
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل أطلق عيار ناري اتجاه سائق من فرد خرطوش، بسبب شكه فى طليقته بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

إصابة سائق بطلق نارى بالبطن 

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هانى شعراوى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه إصابة سائق بطلق نارى بالبطن من فرد خرطوش بدائرة قسم الهرم.

وعلى الفور، أمر العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين إصابة سائق 30 سنة بطلق نارى بالبطن من فرد خرطوش على يد عاطل 30 سنة، والسابق اتهامه فى عدة قضايا لشكه فى وجود علاقة بينه وبين طليقته، وأنها طلبت الطلاق لتتزوج منه. 

وأثناء حضور المجنى عليه شقة طليقة المتهم، فوجى بالمتهم يطلق عليه عيار ناري بالبطن من فرد خرطوش وفر هاربا.

ألقي القبض على المتهم وعلى السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح النارى، وتحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة الهرم

مواد متعلقة

ولية أمر تحرر محضرا ضد مدرسة خاصة شهيرة بالهرم بعد إصابة ابنها بكسر بالجمجمة

الأكثر قراءة

بيان منسوب للنادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية بشأن الانتخابات يثير الجدل على مواقع التواصل

عباقرة ولكن مجهولون، "الرامهرمزي الفارسي" ألف أول كتاب في علوم الحديث

طريق الكونغو والعراق، الكشف عن نتائج قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

تجمدوا حتى الموت، اتهام السلطات البلغارية بالتسبب في وفاة 3 مصريين

مصادر: الأهلي يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحات مسؤول البنك الأهلي

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 20-11-2025

سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 20-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز شراء الزكاة بعد تسليمها للفقير؟ مفتي الجمهورية يوضح الحالات

عباقرة ولكن مجهولون، "الرامهرمزي الفارسي" ألف أول كتاب في علوم الحديث

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية