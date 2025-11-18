الخميس 20 نوفمبر 2025
تفاصيل حريق هائل التهم بعض الأكشاك بمنطقة المنشية في الإسكندرية (فيديو وصور)

حريق هائل في أكشاك
حريق هائل في أكشاك بممر بجوار مبنى نقابة المحامين، فيتو
تمكنت قوات الحماية المدنية بالاسكندرية من السيطرة على حريق هائل في أكشاك بممر بجوار مبنى نقابة المحامين ومبنى الشهر العقاري القديم بشارع ميدان التحرير، وسط محافظة الإسكندرية، دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.

 

"فيتو" أجرت بثا مباشرا لرصد عملية إخماد النيران في حريق أكشاك بمنطقة المنشية والدفع بسيارات الإطفاء والحرائق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغ بوجود حريق بممر بميدان التحرير وسط المحافظة.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع البلاغ ترافقها سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الجريدة الرسمية