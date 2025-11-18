إدراج جامعة بنها بتخصص جديد في تصنيف شنغهاي للموضوعات 2025

18 حجم الخط

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن إدراج الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم في تخصص العلوم البيطرية والزراعية في مجال علوم الحياة والرياضيات بمجال العلوم الطبيعية، كما صنفت لأول مرة هذا العام في تخصص هندسة الاتصالات في مجال العلوم الهندسية بالإضافة إلى تخصص علوم وتكنولوجيا الأغذية، وتخصص الأجهزة العلمية والتكنولوجية.

واكد رئيس جامعة بنها أن تقدم ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية، يأتى في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

وأضاف الجيزاوي ان تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الأكاديمية والبحثية قد بدأ منذ عام 2009 ويحتوي على تصنيف الجامعات في أكثر من 54 مجالا علميا تتضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية وقد تم تصنيف أكثر من 5000 جامعة في 96 دولة.

وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة قد صنفت طبقا للفئات التالية:

1️⃣ الفئة 101-150 عالميا في مجال العلوم البيطرية والفئة الثانية محليا مع جامعتي أسكتدرية والقاهرة

2️⃣ الفئة 201-300 عالميا في مجال العلوم الزراعية والفئة الرابعة محليا مع جامعات الأزهر ودمنهور وقناة السويس وطنطا

3️⃣ الفئة 201-300 عالميا في مجال الرياضيات والفئة الثانية محليا مع جامعة الأزهر وجامعة القاهرة

4️⃣ الفئة 151-200 عالميا في مجال علوم وتكنولوجيا الأغذية والفئة الثانية محليا

5️⃣ الفئة 201-300 عالميا في مجال الأجهزة العلمية والتكنولوجية والفئة الأولى محليا مع جامعة القاهرة

6️⃣ الفئة 201-300 عالميا في مجال هندسة الاتصالات والفئة الأولى محليا مع جامعة المنوفية.

من جانبه وجه رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الاكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة وكليات الطب البيطري، والزراعة، والهندسة بشبرا والهندسة ببنها لهذا التميز.

