موعد التقدم بطعون على انتخابات مجلس النواب 2025

يستعد عدد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، لتقديم طعون قضائية على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى التى من المقرر إعلانها رسميا بعد قليل عبر مؤتمر صحفي تعقده العيئة الوطنية للانتخابات.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الطعون تُطلق على الطعون القضائية، وفي ما يتعلق بالانتخابات هي تلك التي تكون أمام المحكمة الإدارية العليا في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات الدستورية، وأيضًا تكون أمام محكمة القضاء الإداري في ما يتعلق بالانتخابات المحلية. 

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحول حالات استخدام المرشح للتظلم والطعن، أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الطعن يكون أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار صدر أو لم يصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مثل قرار إعلان النتيجة على سبيل المثال أو قوائم الترشح.
 

بيان رئيس الجمهورية

وأشار فوزى إلى أن ما يثار حاليا حول تقدم بعض المرشحين بطعون انتخابية بعد بيان رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات، هو كلام غير دقيق، لأنها تعد تظلمات حتى الآن في ظل عدم وجود قرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن النتيجة، متابعا: بعد إعلان النتيجة اليوم الثلاثاء، سيكون من حق المرشحين التقدم بطعون علي قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا وفي المواعيد القصيرة اللي حددها القانون وسبق وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني للانتخابات.
 وحول موعد التقدم بالطعون، وفقا للجدول الزمني للانتخابات الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتم التقدم بها خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة أى حتى يوم 20 نوفمبر.

 

