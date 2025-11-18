الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

إي اف چي وKlickit يعززان نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة بقطاع التعليم في مصر

إي اف چي فاينانس
إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وKlicki
18 حجم الخط

أعلنت شركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتابعة لمجموعة إي إف جي القابضة عن تعاونها مع شركة Klickit، وهي شركة تكنولوجيا مالية تعمل في قطاع التعليم، بهدف تعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة  والمؤسسات التعليمية التي تعمل ضمن منصة Klickit في مختلف أنحاء مصر. 

ويأتي هذا التعاون من خلال دمج حلول تمويلية مصممة خصيصًا داخل المنصة الرقمية لـ Klickit، بما يسهم في تبسيط عملية التمويل ودعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي.

ومن خلال هذا التكامل، سيتمكن قطاع المؤسسات التعليمية من الوصول إلى رأس المال العامل بشكل فوري، ما يزيل العقبات التقليدية المرتبطة بعمليات التمويل المعتادة. 

ويقدم هذا النموذج نهجًا أسرع وأكثر سهولة للحصول على التمويل، ما يعزز نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجال التعليم بشكل ملحوظ.
 وفي هذا السياق، أوضح معتز عباس، رئيس أول لقطاع العمليات في شركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن الشركة تواصل تعزيز مكانتها كمزود للحلول التمويلية المبتكرة لهذه الفئة من المشروعات من خلال شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع الوصول إلى الائتمان. 

من خلال دمج خدماتنا مع المنصة المالية الرقمية لشركة Klickit، نستطيع توسيع نطاق خدماتنا لتشمل المزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال عملية تمويل رقمية مبسطة تهدف لتحقيق تأثير واسع. 

تعمل Klickit في مجال التعليم، الذي يعتبر قطاعًا حيويًا لنمو الاقتصاد والتنمية المستدامة على المدى الطويل. 

ونعمل من خلال هذه الشراكة على دعم رواد الأعمال والمؤسسات التعليمية التي تحتاج إلى تمويل مرن وسريع لتوسيع أنشطتها، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي.

ومن جانبه، صرح يوسف جلال، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة Klickit في مصر قائلًا: "من خلال دمج حلول التمويل المضمنة المقدمة من إي اف چي فاينانس ضمن منصة Klickit، نزوّد شركاءنا التجاريين بما يتجاوز الخدمات التقليدية للدفع والتحصيل الآلي. 

نحن نمنحهم إمكانية الوصول إلى التمويل عبر تجربة رقمية خالية من التعقيدات تدعم النمو في جميع مراحله، تعكس هذه الشراكة التزام Klickit بدمج الخدمات المالية الأساسية داخل منصتها، لمساعدة التجار على توسيع أعمالهم وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل."

ويأتي هذا التعاون ليعزز مساهمة كل من الشركتين في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة عملائهما، بما يتماشى مع استراتيجيتهما المشتركة القائمة على توظيف التكنولوجيا لخلق فرص نمو جديدة.

وتُمثل حلول الإقراض الرقمية المعززة بالتكنولوجيا المالية والمستندة إلى البيانات الموجة القادمة من الخدمات المالية الرقمية في الأسواق الناشئة، إذ تتجاوز نطاق المدفوعات لتعمّق من التمكين المالي للأعمال. 

ويضع هذا التحول المؤسستين في صدارة هذا الاتجاه، الذي يشير إلى تطور أوسع نحو قرارات ائتمانية أكثر ذكاءً، وتمويل أسرع، وشمول مالي أعمق في الاقتصادات النامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاقتصادات التنمية المستدامة التنمية المستدام المؤسسات التعليمية المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغير المشروعات المتوسطة المشتركة القائمة المشروعات المتوسطة والصغيرة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

مواد متعلقة

إي اف چي هيرميس تتمم الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب والدولار.. البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. البنك المركزي يعلن قرارًا مهمًا بشأن التسهيلات الائتمانية.. مواعيد العمل الشتوية لفروع شركات المحمول

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. BMW تطرح سيارتها X3 في السوق المصري.. البورصة تخسر 19 مليار جنيه.. والبنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي لـ 76.3%

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

بعد توجيه الرئيس بمتابعة حالته، خروج عمر خيرت من الرعاية المركزة ويحيى أول حفل في هذا الموعد

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

توبيخ أهل النار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الطور

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

المزيد
الجريدة الرسمية