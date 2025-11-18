الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
حوادث

20 نوفمبر، موعد محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في روض الفرج

حددت  محكمة جنايات القاهرة 20 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار بالبودر المخدر وحيازة مخدر الاستروكس المصنع بدائرة قسم شرطة روض الفرج.


وكان قسم شرطة روض الفرج قد تلقى معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار والترويج للمخدرات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من البودر المخدر والاستروكس المصنع ومبلغ مالي وسلاح ناري وهاتفين محمول.

وتحرر محضر بالواقعة.

 وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

الجريدة الرسمية