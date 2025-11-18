إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

18 حجم الخط

قررت نيابة الجيزة إحالة تاجر متهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم في الخارج مقابل مبالغ مالية في الجيزة، للمحاكمة.



واعترف المتهم بارتكاب وقائع الاحتيال والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدا أنه كان يحصل على مبالغ مالية تحت بند “تسهيل الإجراءات” رغم علمه الكامل بعدم وجود فرص عمل حقيقية.

اتهام شخص بالنصب على المواطنين

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم استغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه غير المشروع، مستخدما عقود عمل مزيفة منسوبة لشركات أجنبية، وطلبات التحاق بعمل خالية من البيانات، في محاولة لإقناع ضحاياه بجدية العروض الوهمية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل محافظة الجيزة، وبحوزته مستندات مزورة وهاتف محمول يحتوي على رسائل وصور تثبت تورطه في وقائع النصب.





وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مشيرة إلى استمرار جهودها لرصد وضبط المتورطين في جرائم الاحتيال المالي سواء عبر الإنترنت أو من خلال أساليب النصب التقليدية، حفاظا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

