عرض 6 أفلام قصيرة ضمن فعاليات الدورة 46 لمهرجان القاهرة

18 حجم الخط

يُعرض، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برنامج الأفلام القصيرة (4)، وذلك في تمام الساعة 3:00 مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يستعرض البرنامج ستة أفلام قصيرة من مصر والعالم، تتنوع بين الروائي والوثائقي والتحريك، وتقدّم رؤى فنية وإنسانية تعكس ثراء التجارب السينمائية المعاصرة.

برنامج الأفلام القصيرة

ويتضمن برنامج الأفلام القصيرة (4) الأعمال التالية:

"اللي ما يتسماش" – إخراج أبانوب نبيل (مصر | العربية | روائي | 16 د)

يتابع الفيلم جنة التي ترافق والدتها، الراقصة الشرقية صافي، في ليلة شاقة بعد انتهاء إحدى حفلاتها، بينما تستعد صافي لإجراء عملية استئصال ثدي. وبين الاضطراب والأمل، تقضي الأم وابنتها ساعات متوترة في شوارع المدينة.

"قلب أزرق" – إخراج سامويل سوفرين (هايتي، فرنسا | الكريولية الهايتية | روائي | 15 د)

ينسج الفيلم حكاية ماريان وبيتيون اللذين ينتظران اتصالًا من ابنهما المهاجر إلى الولايات المتحدة. لكن الوهم الأمريكي يتبدد تدريجيًا، ويغدو الحد الفاصل بين الحلم والواقع أكثر ضبابية.

"سلت 1988" – إخراج مارتا بوبيفودا (صربيا، ألمانيا، فرنسا | الصربية، الكرواتية | وثائقي | 20 د)

وثائقي يقارب علاقة الراقصة سونيا (74 عامًا) بماضيها، عبر تداخل مذكرات مراهقة من عام 1988 مع أدائها الأخير في فضاءات اشتراكية تتحول تدريجيًا مع صعود القومية. فيلم عن الذاكرة، الجسد، وتحولات التاريخ.

"موت السمكة" – إخراج إيفا لوسبارونيان (فرنسا | بدون حوار | تحريك | 14 د)

فيلم شاعري عن فتاة تحاول إنقاذ والدتها من الغرق في الاكتئاب بعد موت سمكة منزلية صغيرة، في عمل بصري يستكشف الحزن والفقدان بنعومة وبلا كلمات.

"رقبة منتصبة للغاية" – إخراج نيو سورا (الصين، اليابان | اليابانية | روائي | 10 د)

رحلة سريالية لامرأة تستيقظ بآلام حادة في رقبتها، لتجد نفسها مندفعة في سلسلة من الذكريات المكسورة والأحلام المضطربة ومحاولات الحركة الصعبة، في عمل يجمع بين التجريب والبصريات الكابوسية.

"في البداية تحمر الوجنتان ثم نعتاد" – إخراج مريم الفرجاني (تونس، إيطاليا | الإيطالية، الفرنسية | روائي | 15 د)

يحكي الفيلم عن ليلى التي تصل إلى مدينة يعيش فيها إيتوري، ناجٍ من الحرب قبل عقود. وبعد أن أصبحا "من الأموات الأحياء"، يتنقلان ليلًا بحثًا عن الطعام، في سرد رمزي عن النجاة، الذاكرة، ورفض الاستسلام للماضي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.