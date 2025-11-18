الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة محتملة من واشنطن أو تل أبيب

18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن علاقات طهران مع جميع دول بحر قزوين ممتازة، حيث أقامت علاقات استراتيجية مع بعض هذه الدول.

علاقات إيران مع روسيا استراتيجية

وقال عراقجي، في تصريحات له: “علاقات إيران مع روسيا استراتيجية، وهناك تبادلات سياسية واقتصادية ودولية وثيقة مستمرة بيننا وبين روسيا”.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني خطيب زاده: “على الرغم من تعدد قنوات الاتصال بين إيران والولايات المتحدة، إلا أن الرسائل ليست ذات أهمية كافية للعمل عليها”.

مفاوضات حقيقية للتوصل إلى نتيجة

وأضاف: “الطرف الآخر ليس مستعدا بعد لمفاوضات حقيقية للتوصل إلى نتيجة”.

وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني: “البنية التحتية النووية والمعدات قد تضررت، ولكن هذا البرنامج يعتمد على خبراتنا المحلية المنتشرة في جميع أنحاء بلدنا”.

وختم: “نحن مستعدون لأي مغامرة محتملة من قبل واشنطن أو تل أبيب”.

