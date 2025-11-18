رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر ويلتقي السيسي

18 حجم الخط

يبدأ لي جيه ميونج رئيس جمهورية كوريا الجنوبية زيارة رسمية إلى القاهرة غدا الأربعاء حيث يشمل برنامج زيارته إجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين كما سيلقي كلمة في جامعة القاهرة لعرض المبادرات الكورية في الشرق الأوسط.

رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر

وبدأ لي جيه ميونج رئيس جمهورية كوريا زيارة رسمية إلى دولة الإمارات ضمن جولة خارجية تشمل 4 دول هي الإمارات العربية المتحدة ومصر وجنوب إفريقيا وتركيا في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط وأفريقيا منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.

ووصل أمس الاثنين الإمارات في زيارة دولة تستمر 3 أيام يعقبها زيارة رسمية إلى مصر من الأربعاء إلى الجمعة.

ومن المقرر أن يتوجه بعدها إلى جنوب أفريقيا من الجمعة إلى الأحد للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج قبل أن يختتم جولته بزيارة رسمية إلى تركيا تستغرق يومين ليعود إلى بلاده في 26 نوفمبر الجاري.

