أوقاف شمال سيناء تعقد 213 ندوة بالمساجد الكبرى حول العلم وبناء الحضارة

​ عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء (213) ندوة علمية، في المساجد الكبرى بكافة مراكز المحافظة، تحت عنوان جامع وهام هو "العلم وبناء الحضارة"، وذلك في إطار جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية المستمرة، وضمن تنفيذ محاور خطة وزارة الأوقاف لمواجهة الإرهاب والتطرف والانحراف الفكري.

ندوات علمية عن العلم وبناء الحضارة

​وأوضح الشيخ محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء أن الهدف الأساسي من وراء تنظيم هذا العدد الكبير من الندوات هو: ​استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني راسخ، و​صناعة الحضارة التي تتخذ من العلم والمعرفة أساسًا لها​ المساهمة في تعظيم قيمة الاكتشاف والاختراع والإبداع و​غرس روح الشغف بالعلم في نفوس الشباب وكافة شرائح المجتمع.

​تأتي هذه الأنشطة الدعوية؛ لتؤكد على دور وزارة الأوقاف في التصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والتركيز على مفاهيم البناء والتنمية القائمة على العلم.

