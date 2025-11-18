التمثيل التجاري المصري بأثينا يعزز التعاون بين البلدين في مجال الحرف اليدوية

18 حجم الخط

نظم المكتب التجاري برئاسة المستشار التجاري / مروة أبو السادات لقاءً ثنائيًا موسعًا بين الأكاديمية المصرية الدولية للإبداع (ICA) ومؤسسة Hellenic Handicrafts اليونانية، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك في مجال الصناعات والحرف اليدوية والإبداع الفني.

جاء ذلك في إطار جهود التمثيل التجاري المصري بأثينا لدعم وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والثقافي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان.

وشارك في اللقاء كل من الدكتور / هاني بركات ممثلًا عن الأكاديمية المصرية الدولية للإبداع (ICA)،وصوفيا خاروكوبو (Sofia Charokopou)، رئيس قطاع تنمية الأعمال بمؤسسة العالم الهيليني (Foundation of the Hellenic World) – مركز هيلينيك كوزموس الثقافي (Hellenic Cosmos)، ممثلةً عن الجانب اليوناني.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان إمكانيات التعاون بين الجانبين، حيث أعرب الدكتور هاني بركات عن رغبة الأكاديمية في إقامة شراكة فنية وتقنية مع الجانب اليوناني تهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات التصميم، والإنتاج الحرفي، والتدريب، مع التركيز على دعم الحرفيين المصريين من الشباب والفتيات وتطوير مهاراتهم بما يعزز قدراتهم على الابتكار والتسويق، مع الحفاظ على الهوية التراثية للمنتجات المصرية.

من جانبها، رحبت صوفيا خاروكوبو بالتعاون مع الأكاديمية، مؤكدةً استعداد مؤسسة العالم الهيليني لتقديم الدعم الفني والخبرة التقنية لإنجاح هذا التعاون، عبر تبادل الخبراء وتنظيم ورش عمل مشتركة. كما أكدت حرص المؤسسة على تعزيز الروابط الثقافية والفنية بين مصر واليونان بما يخدم توجهات الاقتصاد الإبداعي في البلدين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المستشار التجاري/ مروة أبو السادات، على أهمية هذا التعاون في تعزيز القدرات الفنية والتقنية للحرفيين المصريين، مشددةً على أن المكتب سيواصل دعم جهود التواصل والتنسيق بين الجهات المصرية واليونانية ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثقافية والإبداعية، بما يضمن استدامة هذه الشراكات وتحقيق أقصى استفادة للطرفين.



وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بأهمية قطاع الصناعات اليدوية والحرفية بين مصر واليونان، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية ضمن الاقتصاد الإبداعي، ويسهم بدور فاعل في تعزيز التبادل التجاري والثقافي.

و أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.08 مليار دولار خلال عام 2024، منها صادرات مصرية بنحو 516 مليون دولار إلى اليونان، بينما بلغت واردات مصر من اليونان نحو 564 مليون دولار، وتشمل منتجات الوقود والزيوت، الأسمدة، الخضروات والفواكه، القطن، وغيرها.

كما شدد الشريف على أهمية تفعيل التعاون الثنائي من خلال:

1. برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الشباب والفتيات من الحرفيين في مجالات التصميم والابتكار والتسويق.

2. إنشاء منصة لتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة.

3. تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج منتجات حرفية مشتركة قابلة للتسويق محليًا وأوروبيًا.

4. تسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية عبر اليونان وتوسيع قنوات التسويق للحرف المصرية.

5. ضمان استدامة التمويل والدعم التقني بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الإبداعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.