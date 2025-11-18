الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في لقاء الحسم المؤهل إلى الملحق العالمي لمونديال 2026

منتخب العراق
منتخب العراق
يستضيف منتخب العراق نظيره الإماراتي، في ملعب مدينة البصرة الرياضية بالعراق، في إياب المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى الملحق العالمي لكأس العالم.

 

منتخب العراق أعلن عن غياب المهاجم علي الحمادي أمام الإمارات في قمة البصرة بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب أرنولد مدرب العراق علي التشكيل التالي أمام الإمارات..

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات 

 

حراسة المرمى: جلال حسن هاشم.

خط الدفاع: حسين علي – أكام هاشم – زيد تحسين – ميرخاس دوسكي.

خط الوسط: ماركو فرج- أيمار شير – أمير العماري.

خط الهجوم: عمار محسن – مهند علي – علي جاسم.

موعد مباراة العراق والإمارات 


تقام مباراة العراق والإمارات اليوم في إياب ملحق تصفيات كأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية والعراق، 8 بتوقيت الإمارات.

 


وكان منتخبا العراق والإمارات، التقيا يوم الخميس الماضي، في الإمارات، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة الذهاب، للملحق الآسيوي.

 

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من تلك المواجهة المصيرية، إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم الذي يتكون من 6 منتخبات.

 

 

