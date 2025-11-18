أحمد زكي، قصة الفتى الأسمر من ميلودراما الطفولة إلى "رجل مهم" بالسينما المصرية

18 حجم الخط

أحمد زكى، الفتى الأسمر، أسطورة التمثيل موهبة فريدة وممثل عبقرى، قدم جميع الأدوار من أول السلم من الضابط إلى الفيلسوف إلى الفتى الفقير إلى البيه البواب، بدأ بتقليد الفنانين وعرف بخفة الدم، لقب بالنمر الأسود، رحل عام 2005.



فى مثل هذا اليوم 18 نوفمبر 1946 ولد الفنان أحمد زكى بالشرقية، ودرس بمدرسة الزقازيق الثانوية الصناعية قسم البرادة وتفوق في فريق التمثيل بالمدرسة وحصلت مدرسته على الجائزة الأولى في التمثيل بسبب ثلاث مسرحيات قام أحمد زكى بتمثيلها وهي “أحمس، الطريق الأبيض، غاب القمر” وكانت لجنة التحكيم مكونة من: محمد توفيق، عبد المنعم إبراهيم، محمود السباع ونصحوه بالانضمام إلى معهد التمثيل، فجاء إلى القاهرة وعمل بلاسيرا في أحد المسارح.

طفولة قاسية بسبب اليتم

عاش النجم الأسمر أحمد زكي طفولة قاسية منذ ميلاده، فعاش حياة اليتم والوحدة، يقول عن نشأته: حياتي ميلودراما كأنها من أفلام حسن الإمام، توفى والدي وأنا عمري ست سنوات وتركني في الدنيا وحيدا، أمي كانت فلاحة بسيطة صغيرة السن لا يجوز أن تظل عزباء وحيدة في الدنيا فزوجوها وعاشت مع زوجها، ومن بيت خالي إلى بيت جدتي حتى كبرت في بيوت العائلة بلا أخوة أو أم، ولم أرى أمي إلا بعد زواجها بعامين.

الفنان أحمد زكى

وأضاف أحمد زكى: فى المدرسة كان التمثيل هو المنقذ لعذابي ووحدتي، وكانت البداية في المسرح الذي أصبح همي وبيتي، حتى إنه كبرت قبل الأوان فحين كنت في العاشرة كنت وكأنني في العشرين، وفي العشرين كنت أعيش وكأني في الأربعين فقد عشت دائما أكبر من سني حتى أنني أدركت أن طفولتي وشبابي سرقا مني.

البداية مع هاللو شلبى

عندما كان طالبا اختاره الفنان عبد المنعم مدبولي في دور صغير بمسرحية هاللو شلبي ووصف بسببه بالكوميديان الصعلوك، وبعد نجاحه في هاللو شلبي، تم اختياره ضمن مجموعة من الشباب الجدد خريجي معهد التمثيل لبطولة مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها ثلاث سنوات ونجحت نجاحا كبيرا.

أحمد زكى مع مدرسة المشاغبين



كانت بداية أحمد زكى فى السينما فى في دور صغير بفيلم "ولدي" عام 1972 مع فريد شوقي، ثم كانت أول بطولة سينمائية في فيلم "شفيقة ومتولي" مع سعاد حسني، وكانت بداية نجوميته فقدم للسينما مجموعة من الأفلام الناجحة مثل البريء، الهروب، البيه البواب، الراقصة والطبال، معالي الوزير، النمر الأسود، كابوريا، أبناء الصمت، العوامة 70، ضد الحكومة، موعد مع العشاء، وآخر أفلامه فيلم "حليم" الذي عرض بعد رحيله الذى يصور جزءا من حياة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ.

تجسيد حياة ناصر والسادات

من أهم مراحل مشوار أحمد زكى الفنى مرحلة تجسيده حياة الزعماء في أفلام ناصر 56 وأيام السادات، وكان يتمنى تقديم شخصيات المشير عبد الحكيم عامر والشيخ محمد متولي الشعراوي.

وحول تجسيد الشخصيات التاريخية يقول أحمد زكي: كل ما يهمني في عملي أن يقتنع المشاهد بالشخصية التي أؤديها، وأن تجسيد شخصية رئيس أو زعيم أصعب مليون مرة من تجسيد شخصية عادية، فمثل هذه الشخصيات التاريخية تحتاج إلى تجسيدها بحيادية وتحتاج إلى الصدق والأمانة في عرض الأحداث.

دور طه حسين فى الأيام

في التليفزيون تم اختيار أحمد زكي وكان فى بداياته لأداء دور الدكتور طه حسين في قصته "الأيام" وكانت أول بطولة درامية له بالرغم من أن أمينة رزق رفضت أن يقوم خريج الصنايع بدور طه حسين، ثم جاءت أشهر أعماله في التليفزيون المسلسل الرمضانى "هو وهي"مع سعاد حسني إخراج يحيى العلمى.

أحمد زكى فى أواخر حياته

أصيب النجم الأمر أحمد زكي في نهاية حياته بسرطان الكبد وعانى منه كثيرا حتى رحل أثناء تصوير فيلم " حليم" بعد مشوار سينمائي وأفلام كانت علامة في السينما واختير خمسة منها ضمن افضل 100 فيلم في السينما المصرية.

