ضبط مصنع جبن مخالف والتحفظ على 3.2 طن منتجات وتحريك 320 مخالفة بالدقهلية

18 حجم الخط

أكد اللواء محافظ الدقهلية على استمرار الجهود في متابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز والبوتاجاز والأسواق والمخابز، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية والأوزان المقررة ومنع أي محاولات للتلاعب أو تهريب المنتجات البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الفور تجاه المخالفات.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، باستمرار الحملات الرقابية والتموينية المكثفة، والمرور على الأسواق ومحطات الوقود والمستودعات بنطاق المحافظة.

حيث قاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الجبنة الموزاريلا ومنتجات الألبان يعمل بدون ترخيص، والتحفظ على 3225 كجم جبنة موزاريلا لضمان سلامة المنتجات وحماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات.

التحفّظ على 200 لتر سولار

كما تم ضبط عدد من المخالفات الأخرى على مستوى جميع الإدارات، بما في ذلك ضبط طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص والتحفّظ على 200 لتر سولار، إضافة إلى ضبط سلع بدون فواتير شملت: جركن زيت، 21 قاروصة سجائر، شيكارة دقيق، 20 كرتونة مقرمشات، و10جراكن زيت جرارات، 150لتر صابون سائل، 150 لتر كلور (بدون بيانات)، واسطوانة غاز مملوءة للاستعمال في غير الغرض.

وأسفرت الحملات عن تحرير 320 مخالفة خلال الأيام الثلاثة، من بينها 61 مخالفة بالأسواق، وذلك في إطار مواجهة أي ممارسات تخلّ باستقرار الأسواق أو تمس حقوق المواطنين.

التصرف في 1010 شيكارة دقيق

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 259 محضرًا تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، وشملت المخالفات نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات ومخالفات تشغيل، بالإضافة إلى التصرف في 1010شيكارة دقيق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتناشد محافظة الدقهلية المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار، من خلال الاتصال: 16528 - www.shakwa.eg.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.