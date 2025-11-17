الإثنين 17 نوفمبر 2025
محافظات

قطع المياه عن بعض المناطق فى محافظة أسوان الأربعاء المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
 أعلنت محافظة أسوان، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال تركيب موزعات جهد متوسط بمحطة مياه فطيرة كوم أمبو، مما سيترتب عليه قطع المياه عن بعض المناطق.

مناطق فى نصر النوبة 

 وتضم المناطق التى ستنقطع عنها المياه فى مركز نصر النوبة وهى، قروى الدكة وقروى دهميت ومدينة كلابشة وقرية قورته ومدينة نصر النوبة وقروى المالكى وأجزاء من قروى عنيبة.

أما المناطق التابعة لمدينة كوم أمبو قروى إقليت، قروى الكاجوج -، قروى المنشية عدا الغابة، أجزاء من قروى العتمور قبلى ـ،قرية نجع العرب، قرية سبيل مكى،عمارات الصفوة، عمارات البشير،أجزاء من النجاجرة غرب، أجزاء من قرية الخور قبلى،و أجزاء من قرية العباسية وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء القادم وحتى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم. 

ووجه محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، اتخاذ إجراءات مسبقة لتخفيف أى معاناة عن المواطنين أثناء فترة إنقطاعها من خلال إرسال فناطيس وسيارات المياه النقية لتوزيعها على المواطنين قبل فترة الانقطاع.

كما تهيب شركة المياه بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية والقاطنين بالمناطق المذكورة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن 125 فى حالة طلب سيارات مياه الشرب بالمجان.

الجريدة الرسمية