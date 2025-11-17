الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، نظر دعوى النفقة ضد إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد، فيتو
إبراهيم سعيد، فيتو
18 حجم الخط

تنظر غدا الثلاثاء محكمة الأسرة بالنزهة دعوى النفقة المقامة من طليقة اللاعب السابق إبراهيم سعيد وتطالبه بدفع نفقة ابنه.

كانت محكمة المعادي قضت في وقت سابق بمعاقبة إبراهيم سعيد بالحبس شهرا، في الدعوى التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.

وكان محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، أقام دعواه، مؤكدا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.

وأشارت الدعوى إلى أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله آدم، مما دفع طليقته لسدادها من مالها الخاص، بعد أن قامت بإبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلب التسوية رقم 1930 لسنة 2019، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، كونه يعمل حاليا كمدير فنى بنادى جولدى الرياضى، مما دفع المحكمة لإحالة الدعوى إلى المحكمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الأسرة بالنزهة إبراهيم سعيد اللاعب السابق ابراهيم سعيد

مواد متعلقة

بمتجمد 150 ألفا، تأجيل دعوى نفقة اللاعب إبراهيم سعيد لبناته لـ 29 نوفمبر

الأكثر قراءة

كأس العين الدولية، مصر وكاب فيردي يتعادلان 1-1 ويتجهان لركلات الجزاء

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

منتخب مصر يتخطى كاب فيردي بركلات الترجيح 2-0 ويحصد برونزية كأس العين (صور)

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

ما المقصود بـ ربا النسيئة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية