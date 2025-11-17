محمد عبدالجليل يكتب: انتخابات البرلمان بين رئيسين.. مبارك في انتخابات 2010: "خلوهم يتسلوا".. والسيسي 2025: "الإلغاء الشامل"!

18 حجم الخط

هذه المقارنة تضعنا مباشرة أمام نقطة التحول التاريخية في التعامل مع الإرادة الشعبية. ففي عام 2010، كانت الانتخابات تُدار بفلسفة السخرية والتجاهل، كما لخصتها مقولة "خلوهم يتسلوا" المنسوبة للرئيس الأسبق. أما في عام 2025، فالتوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رسخت فلسفة الحسم والنزاهة المطلقة، التي ترى أن الإلغاء الجزئي أو الكامل هو الثمن الأدنى لضمان صوت الناخب.

أولًا: عصر التبرير والسخرية! انتخابات 2010 (خلوهم يتسلوا)

كانت انتخابات 2010 تمثل نموذجًا لترسيخ سيطرة الحزب الواحد (الوطني المنحل) عن طريق تجاهل الإرادة الشعبية:

التجاهل الرئاسي: كانت السخرية من المنافسة هي العنوان الأبرز، مما أرسل رسالة واضحة بأن النتائج محسومة سلفًا وأن العملية الانتخابية هي مجرد "تسلية" أو شكل ديمقراطي لا قيمة له.

خنق الشفافية: تميزت تلك الفترة بانعدام الشفافية في الفرز، وصعوبة حصول المرشحين على نسخ من محاضر فرز الأصوات، مما جعل الطعن مستحيلًا عمليًا.

المال والقوة أولًا: سادت ظاهرة شراء الأصوات واستخدام القوة لتوجيه الناخبين، ولم تكن هناك سلطة عليا مستعدة للتدخل لإلغاء النتائج.

ثانيًا: عصر الحسم! (انتخابات 2025)

بيان 2025 يمثل انقلابًا كاملًا على الفلسفة السابقة، حيث تحولت الرئاسة من مجرد متفرج إلى ضامن وحامٍ للنزاهة:

الإنذار القاطع ("وصلتني الأحداث"): بدأ الرئيس خطابه بتأكيد المتابعة اللصيقة، مما أنهى عصر التجاهل. لم يعد هناك أي مجال للقول بأن المخالفات ستمر دون رصد.

المعيار الأخلاقي ("مراعاة الله"): رفع سقف المساءلة من مجرد القانون الإداري إلى التزام ديني وأخلاقي مطلق، مما يفرض على الهيئة أعلى درجات الحياد.

التهديد بالإلغاء (السلاح النووي): أهم نقطة هي منح الهيئة تفويضًا لا تردد فيه بـ الإلغاء الكامل أو الجزئي لأي دائرة، إذا كان هناك شك مطلق في أن النتيجة لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخب. هذا يضع "سيف العدل" فوق كل صندوق.



حماية المرحلة الثانية!

التأكيد على ضرورة معاقبة المخالفين في المرحلة الأولى يرسل رسالة ردع قوية، تجعل المرحلة الثانية أكثر نزاهة وحماسًا، حيث بات الجميع يدرك أن الانتخابات ستجرى تحت حماية وضمان الرئاسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.