رئيس صرف الإسكندرية: لا مصارف صحية على البحر وجهود مكثفة لمواجهة الأمطار والتوسع العمراني

18 حجم الخط

قال المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه لا وجود لأي مصب للصرف الصحي على البحر، مؤكدًا أن جميع مصارف الصرف الممتدة من المنتزه وحتى مسافة 45 مترًا مخصصة لمياه الأمطار فقط.

كما أوضح أن هذه المياه تُجمع داخل غرف خرسانية تقع تحت طبقة الأسفلت قبل تصريفها إلى البحر.

وأشار قنديل إلى أن الزيادة الكبيرة في معدلات الأمطار تفوق قدرات الشبكات القديمة، موضحًا أنه في الظروف العادية تحتاج الشركة تقريبًا إلى ساعة كاملة للتخلص من آثار 3 ملليمترات فقط من الأمطار.

وأضاف: شهدت الإسكندرية يوم الخميس الماضي 55 ملليمترًا من الأمطار، ومع ذلك تمكنت فرق الشركة من إعادة الوضع إلى طبيعته خلال نصف ساعة فقط.

وأوضح رئيس الشركة الجهود التي تبذلها الشركة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة كميات الأمطار، مشيرًا إلى أنها تعتمد على فريق عمل مكون من 5000 موظف، يتضمن مهندسين وفنيين وعمال، بهدف تقديم خدماتها لأكثر من 5.6 مليون مواطن في المحافظة.

وأشار قنديل، خلال اجتماع موسع مع الصحفيين في الإسكندرية اليوم الاثنين، وذلك بحضور نقيب الصحفيين بالإسكندرية وأعضاء مجلس النقابة وعدد من الصحفيين، إلى أن كل موظف في شركة الصرف الصحي يتحمل مسؤولية مباشرة تجاه خدمة ألف مواطن.

ويشكل هذا العبء تحديًا كبيرًا يزيد من صعوبة العمل، لاسيما خلال موسم الشتاء الذي يشهد في الإسكندرية سنويًا 17 نوة.

تجديد الكورنيش من الشاطبي إلى المنتزه

وأكد رئيس الشركة أن العامين الماضيين قد شهدا تنفيذ مشروعات صرف صحي بقيمة تفوق 6 مليارات جنيه في الإسكندرية، ومن بين أبرز تلك المشروعات فصل شبكة الأمطار عن شبكة الصرف، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 30%.

كما أوضح أن تجديد الكورنيش من الشاطبي إلى المنتزه قد تم بالتزامن مع تطوير استراتيجية شاملة لتصريف مياه الأمطار مباشرة إلى البحر، مما يمنع دخولها إلى الشبكات الداخلية.

وقد تجلى نجاح هذه الاستراتيجية خلال النوات الأخيرة، حيث لم يعانِ الكورنيش من أي اختناق مائي.

وأضاف رئيس الشركة بدء تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مناطق سموحة وسبورتنج وشارع المشير، بالإضافة إلى مشروع ضخم يقع خلف نادي سبورتنج، والذي يعتبر من أكثر المناطق تحديًا بسبب تكرار حدوث حالات الغرق فيها.

وأوضح قنديل أن تكلفة إنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي قد تضاعفت بسبب التطور العمراني غير المخطط وارتفاع الأسعار، مشددًا على أن تكلفة تمديد خطوط الصرف قد تصل إلى عشرة أضعاف تكلفة تمديد خطوط مياه الشرب.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتغطية حوالي 92% إلى 93% من سكان الإسكندرية، وتبذل جهودًا حثيثة للوصول إلى مستوى التغطية الكاملة رغم التحديات الناتجة عن التضاريس والتوسع العمراني العشوائي.

وقال رئيس الشركة في حديثه عن منطقة العجمي إن هذه المنطقة تُعتبر الأكثر تعقيدًا نتيجة لتضاريسها وارتفاع مستوى المياه الجوفية، مما استدعى إنشاء 45 محطة رفع لخدمة المنطقة بدلًا من الاعتماد على محطة واحدة فقط.

وأضاف أن 70% من شوارع العجمي ترابية، مما يُعيق تنفيذ شبكة صرف صحي فعالة للأمطار، لافتًا إلى سوء استخدام بعض المواطنين لهذه الشبكات، حيث أشار إلى أن المطبق يتعرض للتلف نتيجة تراكم الأتربة والقمامة مما يؤدي إلى انسداد الشبكات، موضحًا أن العجمي تتلقى 40 بلاغ طفح يوميًا، وأن 292 موظفًا يعملون لخدمة محطاتها الـ45.

تنفيذ 19 محطة رفع ضمن مشروعات “حياة كريمة”

وأكد قنديل أن محطات الصرف الصحي في شرق المدينة، والبالغ عددها 76 محطة، تقوم يوميًا برفع 1.2 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، رغم أن طاقتها التصميمية تصل إلى 1.6 مليون متر مكعب، الأمر الذي يجعل الشبكة عرضة للهشاشة في حالة حدوث زيادة مفاجئة وكبيرة في كميات الأمطار.

وأضاف أنه إذا سقطت كميات تزيد عن 2 ملليمتر في لحظة واحدة، فلن تتمكن الشبكة من استيعابها على الفور، وسنحتاج إلى بعض الوقت للتعامل معها، مؤكدًا أن الشركة نفذت إحلالًا وتجديدًا لـ86 محطة بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأشار رئيس الشركة إلى أن منطقة برج العرب كانت تُعارض لسنوات الربط على الشبكة العامة، مما استدعى تنفيذ 19 محطة رفع ضمن مشروعات “حياة كريمة”.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء محطتين لمعالجة المياه في برج العرب والغربيانيات بتكلفة تزيد عن مليار جنيه.

وأكد أن الشركة تواصل جهودها رغم عدم تسلم المشروع رسميًا بعد، حيث توفر سيارات شفط وفرق طوارئ تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار قنديل إلى أزمة ارتفاع منسوب المياه في مصارف منطقة أبيس، موضحًا أن الشركة غير قادرة على سحب المياه من الأراضي الزراعية نظرًا لانخفاضها عن مستوى المصرف.

وأكد أن مسؤوليات الشركة تقتصر على تقديم خدماتها للمنازل والشوارع العامة وليس للأراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بمنشية ناصر، ذكر أن بعض الأهالي يقومون بالبناء في مناطق غير مخصصة، مما يؤدي إلى تصريف المياه مباشرة إلى المصارف وبالتالي ارتدادها إلى المنازل.

ورغم تلك التحديات، أكد قنديل أن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها يوميًا بعرباتها دون التخلي عن المواطنين.

واختتم المهندس سامي قنديل حديثه بالتأكيد على أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة تتمثل في غياب الوعي لدى بعض المواطنين، موضحًا أن الحفاظ على شبكات الصرف الصحي يعد الخيار الوحيد لتجنب زيادة التعريفة مستقبلًا.

وأضاف: إذا استطاع المواطن الحفاظ على المال العام، سنتمكن من تقديم خدمات أفضل وتحقيق استدامة حقيقية في خدمات الصرف الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.