عرض "الجولة 13" لأول مرة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية الليلة

يُعرض في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، الفيلم التونسي "الجولة 13" للمخرج محمد علي النهدي، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

الفيلم يعرض بحضور صناع العمل وضيوف شرف من دولة تونس، منهم الفنان الكبير لمين النهدي، المخرج والفنان محمد علي النهدي، عفاف بن محمود، هاني بن جبورية، والمؤلف الموسيقى سليم عرجون.

ينسج الفيلم دراما إنسانية قوية تتبع قصة "كامل"، بطل الملاكمة السابق الذي تخلى عن مسيرته الاحترافية من أجل زوجته "سامية"، مستمدًا قوته وحياته من حبها ومن نظرة الإعجاب في عيني ابنه "صبري".

تتغير ملامح حياة العائلة حين يسقط "صبري" في ساحة المدرسة وتُكسر ذراعه، ليكشف الفحص الطبي عن إصابته بورم خبيث، ينقلب استقرار الأسرة رأسًا على عقب، ويجد كامل نفسه أمام صراع وجودي قاسٍ مع القدر، يجعل كل جولة في حياته اختبارًا جديدًا لقوته وصلابته الإنسانية.

