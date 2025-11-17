خالد عبد العزيز ووزير الإعلام البحريني في جولة بالأهرامات والمتحف الكبير

18 حجم الخط

رافق المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير الإعلام بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، في جولة بمنطقة الأهرامات، وذلك بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود والمستشارة ريم هندي، عضوا الأمانة العامة للمجلس.



واستعرضوا خلال الجولة أهم معالم الحضارة المصرية القديمة، وما تمثله الأهرامات من قيمة تاريخية وإنسانية فريدة.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز أن زيارة وزير الإعلام البحريني والوفد المرافق تمثل امتدادًا للعلاقات الأخوية العميقة والراسخة التي تربط مصر والبحرين، مشيرًا إلى أن التنسيق بين البلدين يشهد تطورًا متواصلًا ويزداد قوة بفضل العلاقات الوطيدة بين فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إننا حريصون على أن تعكس هذه الزيارات الصورة الحقيقية لمصر وما تمتلكه من حضارة وتاريخ وإمكانات كبيرة، كما نعتز بالشراكة الإعلامية مع الأشقاء في البحرين والتي نعتبرها نموذجًا للتعاون الذي يدعم مسار الاستقرار والتنمية في المنطقة."

وأعرب الوزير البحريني عن سعادته بزيارة أحد أبرز مواقع التراث العالمي، مشيدًا بعظمة الحضارة المصرية وما تحمله من رسائل خالدة عبر العصور، مضيفًا أن هذه الزيارة تعكس خصوصية العلاقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتُجسّد عمق الروابط التاريخية بين مصر والبحرين.

وعقب ذلك توجه المهندس خالد عبد العزيز، والوزير البحريني، إلى المتحف المصري الكبير، حيث استمع الوزيران إلى شرح تفصيلي حول أبرز المقتنيات الأثرية المعروضة وأحدث أساليب العرض المتحفي المستخدمة، والتي تعكس التطور الكبير في إدارة التراث المصري.

وأعرب الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي عن إعجابه بما شاهده داخل المتحف، مؤكدًا أنه يمثل صرحًا حضاريًا عالميًا يجسد عظمة التاريخ المصري ويحظى بتقدير واسع على مستوى العالم، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها وتقديمه بصورة عصرية تُبرز قيمته الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.