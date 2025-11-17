مؤسسة مانديلا: تصريحات الرئيس تعزز الثقة العامة في مسار الانتخابات

18 حجم الخط

أشادت مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية بالبيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وما تضمنه من توجيه واضح للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة التدقيق التام في فحص الطعون، وضمان انعكاس الإرادة الحقيقية للناخبين دون أي لبس أو تأثير.

نزاهة العملية الانتخابية

وأكد الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا، أن البيان يعكس التزامًا راسخًا بإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة واحترام المعايير الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية، ويؤكد في الوقت نفسه استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها المحوري في حماية الحق في المشاركة السياسية.

تعزيز الثقة في مسار الانتخابات

وأضاف «عبد الحميد» أن الإشارة الصريحة لاحتمالية إعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا عند تعذر التأكد من إرادة الناخبين تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة العامة في مسار الانتخابات، وترسيخ مبدأ عدم التسامح مع أي تجاوزات قد تمس سلامة الاقتراع.

كما دعت مؤسسة مانديلا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الإعلان بوضوح عن الإجراءات المتخذة حيال المخالفات الخاصة بالدعاية الانتخابية، بما يضمن رقابة فعّالة، ويُسهم في منع تكرارها خلال المراحل المقبلة، مؤكدة دعمها الكامل لكل ما يعزز احترام الإرادة الشعبية ويرسّخ دولة القانون ويضمن انتخابات تعبر بحق عن اختيارات المواطنين.

