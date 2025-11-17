تفاصيل إصابة 5 أشخاص بعقر كلب بالجيزة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا بعقر من كلب ضال فى الشارع.

وكان اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة تلقى إخطارا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر يفيد فيه إصابة ٥ أشخاص بعقر كلب ضال فى الشارع مما أدى إلى إصابتهم.

وقامت مديرية الطب البيطرى بضبط الكلب المسعور، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بعرض الكلب على الطب البيطري وإعداد تقرير وافي عن الإصابات وأسبابها.

