كمال الشناوي، كرمه عبد الناصر في عيد العلم وهذه قصته مع معجبة أحبها عن طريق التلفون ولم يرها

كمال الشناوى، فنان كبير من الزمن الجميل، رومانسى الأداء، نجح فى تقديم أدوار الشر، هو مدرس الرسم الذي أصبح أشهر نجوم السينما، قدم 160 فيلما بدأها بـ غنى حرب وأنهاها بـ ظاظا، وحصل على لقب الفتى الأول والدنجوان طوال فترة الخمسينيات والستينيات، عرف بتقديم الثنائيات الفنية مع شادية ومريم فخر الدين وإسماعيل يس، شارك فى قائمة أفضل 100 فيلم بستة افلام، أول فنان يقدم برامج إذاعية وتليفزيونية، رحل فى مثل هذا اليوم 22 أغسطس عام 2011.

هو أول فنان يقدم برنامجا سواء في الإذاعة أو التلفزيون، حيث قدم كمال الشناوى في الستينيات برنامجا تربويا بعنوان "صور وحكايات" للأطفال، كما شارك سامية صادق فى تقديم برنامج "على المصطبة"، وقدم برنامج “فن الحياة “ فى صوت العرب.

مدرس الرسم ابن السيدة زينب

ولد محمد كمال الشناوي الشهير بـ كمال الشناوى عام 1918 في مدينة ملكال في السودان، حيث كان يعمل والده، وعندما حضر إلى مصر عاش بدايته في حي السيدة زينب، وتخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان، والتحق بمعهد الموسيقى العربية.

الفنان كمال الشناوى



عن فترة عمله بالرسم قال كمال الشناوى: بعد تخرجى كانت مرحلة الرسم فرسمت المآذن والمساجد والحواري والأزقة التي تقع في قلب القاهرة وفي حي الحسين الشهير بالقرب من الأزهر الشريف، وفي ذلك الجو الذي ينطق بالتاريخ الممتزج بالحاضر، وحيث يزدحم المكان، ووسط رائحة البخور المنبعثة من الممرات الضيقة يوجد المزار التاريخي خان الخليلي بسحره وغموضه.

كمال الشناوى وشادية أشهر الثنائيات



جاءت المحطة الثانية للفنان كمال الشناوى الاتجاه إلى السينما عن طريق المونتير مصطفى نيازى شقيق المخرج نيازى مصطفى مع فيلمه الأول "غنى حرب" مع ليلى فوزي وفريد الأطرش، وبعدها قدم فيلمي "حمامة سلام"، و"عدالة السماء"، تبعه أفلام أصبح فيها البطل والدونجوان لأكثر من 100 فيلما منها: العجوز والبلطجى، سكر هانم، الآى آى، الغريب، الأرملة الطروب، قلوب العذارى، الكرنك، الإرهاب والكباب، حلاوة الروح، زوجتى والذئب، اللص والكلاب الذي يعد من أشهر الثنائيات مع الفنانة شادية، قدم معها أيضًا زقاق المدق، المرأة المجهولة وغيرها، كما قدم أول تجربة كوميدية في مشواره حين اختاره المخرج فطين عبد الوهاب لبطولة فيلم "جوز الأربعة" تبعه فيلم سكر هانم، أما آخر أفلامه فكان فيلم "ظاظا" عام 2006.

أدوار الفتى الأول

عن أدوار البطولة يقول كمال الشناوى: لحسن حظى عندما بدأت العمل في السينما كان أصحاب أدوار الفتى الأول قد بدأوا في الخروج من الساحة وتقدم بهم السن ولم يعد يناسبهم دور الفتى الأول، فكان سببا لظهورى فى الصف الاول وتألقي في بداية أدواري.. وساعدني على ذلك وسامتي ودراستي للفن التشكيلي التي جعلتنى متناسقا مع حركاتى وشخصيتى فى أداء أدواري كلها.

نساء الليل آخر مؤلفاته

مارس الفنان كمال الشناوى تجربة كتابة السيناريو والحوار مع اثنين من رواد وكبار السينمائيين، السيد بدير وحسن الإمام في فيلم "وداع في الفجر" من بطولة "شادية، يحيى شاهين من إخراج حسن الإمام، ليكتب بعد ذلك سيناريوهات ستة أفلام منها "سامحني" إخراج حسن رضا عام 1960 مع سميرة أحمد، وشارك في كتابة فيلم "الوديعة" المأخوذ عن تجربة شخصية له عندما أحب سيدة معجبة به عن طريق التلفون ولم يرها أبدًا، إلى أن اختفت دون أن يعرف سر اختفائها، وكانت آخر كتاباته فيلم "نساء الليل" عام 1973 مع ناهد شريف.

فتافيت السكر أشهر أفلام كمال الشناوى الكوميدية



بعد النجاح فى السينما وتقدم العمر اتجه كمال الشناوى إلى الدراما فقدم عددا من المسلسلات منها:العسل المر، عودة الروح، القيثارة الحزينة بطولة نجاة الصغيرة ونزار قباني، زينب والعرش، أنف وثلاث عيون، السمان والخريف، المرشدي عنتر، هند والدكتور نعمان، أولاد حضرة الناظر حتى كان آخرها مسلسل “لدواعٍ أمنية” مع المخرج محمد فاضل، كما قدم إلى المسرح ثلاث مسرحيات فقط هي:أدب الجواز مع ناهد شريف و"مصيدة للإيجار" مع ليلى طاهر و"اللعب ع المكشوف" وهى من انتاجه بطولة شهيرة.

جائزة الامتياز فى التمثيل

كرم الرئيس جمال عبد الناصر الفنان كمال الشناوى فى عيد العلم عام 1965، وحصل على جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي عام 1960، وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم عام 1992.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.