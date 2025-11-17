إحباط محاولة تهريب 4 أطنان دقيق بلدي مدعم للسوق السوداء بالفيوم

18 حجم الخط

شنت، مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على المخابز البلدي والسياحي، لمتابعة إنتاجها وسلامة وزن الرغيف المنتج ومطابقتها للمواصفات، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على المخابز

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة حررت 45 مخالفة للمخابز، وتحفظت على 4 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء، عبارة عن 3 أطنان معبأة في 60 شكارة، زنة الواحدة 50 كيلو جراما، داخل أحد المخازن معدة للبيع في السوق السوداء، و35 شكارة مستودعات زنة الواحدة 30 كيلو جراما، بإجمالي وزن طن واحد، داخل مستودع للدقيق المدعم، ومعدة للتهريب الي السوق السوداء، وتم التحفظ علي المضبوطات، واخطرت الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات علي المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم.

