مجلة علاء الدين تحتفل بيوم الطفولة، غدًا

تنظم مجلة "علاء الدين"، إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام، غدًا الثلاثاء، احتفالية كبرى لأصدقائها الصغار داخل قاعة نجيب محفوظ بالمؤسسة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل والحديقة الثقافية، وبمشاركة عدد من المدارس الخاصة واللغات والجمعيات الأهلية وأطفال ذوي الهمم، احتفالًا بـ“عيد الطفولة”.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الفقرات الفنية والترفيهية التي تنتظر الأطفال، من بينها: شو المهرج، والأراجوز، وعرض الساحر، إضافة إلى مسرحية خيال الظل، إلى جانب مفاجآت أخرى أعدّتها المجلة خصيصًا لإضفاء أجواء من البهجة على اليوم.

وفي سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير المجلة، أن الاحتفال يأتي ضمن توجه علاء الدين الدائم للاهتمام بالطفل، مشيرًا إلى أن يوم الطفولة يمثل للمجلة مناسبة لها خصوصيتها، كونه يومًا للاحتفاء بروح الطفولة وإبراز مواهب الصغار.

وأضاف الزناتي أن المجلة تعمل باستمرار على تقديم فعاليات تساعد الأطفال على إطلاق خيالهم وتنمية قدراتهم، موضحًا أن فريق العمل يحرص طوال العام على إعداد محتوى وأنشطة تلائم احتياجات الجيل الجديد، ومؤكدًا أن احتفالية هذا العام تم إعدادها بروح مختلفة تهدف إلى منح الأطفال مساحة للفرح والتفاعل.

