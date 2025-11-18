حشود جماهيرية بالقاهرة لدعم مرشحي الجبهة الوطنية بالقائمة الوطنية

18 حجم الخط

نظم حزب الجبهة الوطنية، مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا باستاد القاهرة، لدعم مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب 2025.

مشاركة حشود جماهيرية كبيرة

وشهد المؤتمر مشاركة حشود جماهيرية كبيرة من مختلف محافظات الجمهورية، حيث توافد المشاركون من مختلف المدن والقرى حاملين أعلام الحزب وراياته، وسط أجواء احتفالية نابضة بالحماس والاصطفاف الوطني، وذلك على أنغام الأغاني الوطنية التي قدمها كل من، مينا عطا وروتانا سليم.

ورفع المشاركون أعلام الحزب واللافتات المؤيدة للمرشحين إلى جانب الأعلام المصرية التي علت في كل الاتجاهات، وسط هتافات داعمة للحزب ورؤيته الوطنية، في مشهد يجسد الالتفاف حول الحزب ومرشحيه والاصطفاف خلفهم في الانتخاباتات القادمة، وتأكيد التلاحم بين قواعد الحزب وقياداته.

حيث وجه السيد القصير، لأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، رسالة حاسمة حول أهمية المشاركة الانتخابية ودعم الدولة، مؤكدًا وقوف الحزب الكامل خلف القيادة السياسية للرئيس السيسي. وأضاف أن المؤتمر يعكس دعم القائمة الوطنية للمرشحين الذين تم اختيارهم بعناية.

المشاركة في الانتخابات

ودعا القصير، المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا، مشددًا على ضرورة وجود حزب قوي خلف المرشحين لنقل صوت الجماهير لصانعي القرار، مؤكدًا أن الحزب لن يلتفت للشائعات وسينقل مطالب المواطنين بكل شفافية.

فيما أوضح اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب ومرشح القائمة الوطنية أن الحزب نجح خلال فترة قصيرة في تحقيق حراك سياسي واسع، معربًا عن سعادته بثقة المواطنين واعتزازهم بالقامات القيادية في الحزب.

وشدد شعراوي، على دعم الحزب الكامل للدولة المصرية والقيادة السياسية، داعيًا المواطنين للمشاركة في الانتخابات واختيار نواب قادرين على تمثيلهم وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.

ومن جانبه، أكد محمد أبو العينين، نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، أن الجبهة الوطنية تمثل قوة وطنية جديدة تعكس طموحات الشعب، داعيًا إلى الاستمرار في دعم القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية. وأوضح أن الحزب يشارك بخبراته لبناء الدولة الحديثة.

وأشار أبو العينين، إلى أن الحزب يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لتعزيز مؤسسات الدولة، موجّهًا التحية للقوات المسلحة وأجهزتها الأمنية على جهودها في الحفاظ على أمن واستقرار مصر، ومؤكدًا التزام الحزب بتحويل رؤيته إلى برامج عملية تنعكس على أرض الواقع.



وأكد المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية ومرشح القائمة الوطنية أن الحشود الجماهيرية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل أبنائهم، مشددًا على أهمية اختيار نواب قادرين على التمثيل الحقيقي داخل البرلمان.

وأضاف فؤاد، أن حب الوطن يتحقق بالعمل على الأرض، وأن مرشحي الحزب يسعون لتقديم خدمة فعلية للمواطنين، مع الإشادة بدور الشباب والمرأة كقوة أساسية في المجتمع ودعوتهم للمشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وأكد محمد أمين الدخميسي، مرشح حزب الجبهة الوطنية بالقائمة الوطنية، اعتزازه بالانتماء للحزب الذي يمثل بيت خبرة حقيقي يعتمد على العهود وليس الوعود، موجّهًا التحية لكل من ساهم في تأسيسه.

وأضاف الدخميسي، أن الحزب يولي اهتمامًا بمحاسبة أعضائه ومتابعة أدائهم لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكّدًا التزامه بالعمل على تحقيق أهداف الحزب وتلبية تطلعات المواطنين، مع تحية للرئيس السيسي على جهود تطوير مكانة مصر واستكمال مسيرة التنمية.

القائمة الوطنية من أجل مصر

وأشادت زينب بشير، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر، بدور حزب الجبهة الوطنية كشريك أصيل في صناعة المستقبل وداعم جهود الدولة، مؤكدًة أهمية الالتزام بخدمة المجتمع وتحقيق التنمية.

وأوضحت بشير، أن المسؤولية العامة تُقاس بالقدرة على إحداث أثر حقيقي والعمل بإخلاص لفهم احتياجات المواطنين، مؤكدة أن المرحلة الجديدة لمصر تتطلب المزيد من الجهد والثقة.



بينما أبرز أحمد فتحي، مرشح الحزب فردي، التوافق بين رؤية حزب الجبهة الوطنية وتوجهات القيادة السياسية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وشدد فتحي، على حرصه على تمكين الشباب والمرأة، وتفعيل التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المجتمع، مؤكدًا تقديم أفضل الخدمات للمواطنين دون تمييز.

ويشارك بالمؤتمر، السيد القصير الأمين العام للحزب، اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب، أحمد رسلان نائب الأمين العام وأمين التنظيم المركزي للحزب، المستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية للحزب، اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الأمانة الفنية للحزب، أحمد فؤاد أباظة، الأمين العام المساعد للحزب، المستشار أحمد العادلي، النائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين الإعلام، النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بالحزب.

كما حضر النائب ياسر عبد المقصود، أمين ريادة الأعمال، د.يوسف عامر ود.جابر طايع الأمناء المساعدين في أمانة الشؤون الدينية، داليا السعدنى أمينة أمانة التراث، عايدة محي الدين أمين النقابات المهنية بالحزب، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، مرشح الحزب بالقائمة الوطنية، النائب وليد فتحي فرعون، أمين الحزب بالدقهلية، الدكتور حسام موافي، وكلا من سيف زاهر، محمود يوسف لطيف، محمد إبراهيم موسى، إياد صالح، محمود مرجان، حسام سعيد، وجلال القادري، أعضاء مجلس الشيوخ، الإعلامي أحمد عبد الصمد، أمين مساعد الإعلام بالحزب، والإعلامية ياسمين سيف عضو أمانة الإعلام.

كما شهد المؤتمر حضور أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب من بينهم المرشحين بالقائمة الوطنية من أجل مصر، أبرزهم النائب عماد خليل، أمين التواصل السياسي بحزب الجبهة الوطنية، النائب محمد عزمي، النائب أحمد فتحي مرشح الحزب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، النائب أكمل نجاتي، النائب عمرو درويش، النائب محمد إسماعيل، النائب أحمد الحمامصي، النائبة يوستينا رامي، والنائبة نهى زكي.

