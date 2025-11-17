الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

4 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

إيطاليا
إيطاليا
18 حجم الخط

حجزت 4 منتخبات مقاعدها في الملحق الأوروبي المؤهل إلى منافسات بطولة كأس العالم نسخة 2026، التي ستُقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وتمتلك قارة أوروبا 16 مقعدًا في النظام المستحدث للمنافسة العالمية، ويتأهل 12 منتخبًا بشكل مباشر، من قارة أوروبا، إلى منافسات كأس العالم وهم الذين يتصدرون المجموعات في إطار التصفيات.

 

أما المنتخبات التي تتواجد في وصافة مجموعاتها، في إطار التصفيات، فإنها تخوض مرحلة الملحق، بواقع 12 فريقًا، مع  الـ 4 منتخبات التي تحتل أعلى تصنيف في دوري الأمم الأوروبية.

 

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026


ألبانيا.

أيرلندا.

أوكرانيا.

إيطاليا.

قرعة الملحق الأوروبي

وسيجري الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم يوم الخميس المقبل.


وتنطلق مرحلة الملحق في شهر مارس المقبل، وسيتم تقسيم الـ16 منتخب إلى 4 مجموعات، تمثل كل منها مسار مكون من 4 منتخبات، يضمن كل مسار مباراتين نصف نهائيتين، تقامان بنظام المواجهة الفاصلة الواحدة، ثم مباراة نهائية، ليتأهل الفائزون الأربعة من المسارات إلى كأس العالم، لاكتمال عقد منتخبات أوروبا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألبانيا إيرلندا أوكرانيا إيطاليا كأس العالم كاس العالم 2026

مواد متعلقة

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

المهمة المستحيلة، ماذا تحتاج ايطاليا للصعود لكأس العالم؟

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

66.68 جنيها سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية