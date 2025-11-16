بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، من هو الفنان شادي ألفونس؟

18 حجم الخط

أثار الفنان شادي ألفونس الجدل في الساعات الأخيرة بعد القبض عليه بميدان التحرير، وبحوزته مواد مخدرة، ومن المقرر أن يتم عرضه على النيابة غدا.

وخلال هذا التقرير ترصد “فيتو” بعض المعلومات عن الفنان شادي ألفونس.

وحقق شادي الفونس شهرة واسعة، بعد انضمامه إلى برنامج "البرنامج"، عام 2011، حيث شارك فيه ككاتب ضمن "ورشة الكتابة" وممثل أيضًا، ودرس الفنون البصرية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وبعد تخرجه عمل في مجال الدعاية والإعلان بالأداء الصوتي في عدد كبير من الإعلانات التليفزيونية.

- في 2012، اشترك في مسلسل سيت كوم "ربع مشكل إكسترا سبايسي"، والذي كان من بطولة: عمر رضا، وإيهاب رجب، وأحمد سعيد، ومن تأليف هيثم أبو سمرة ومصطفى بيومي، ومن إخراج باسل مبارك.

بعد توقف "البرنامج"، اشترك في برنامج "SNL بالعربي"، عام 2016، وفكرته قائمة على استضافة مُقدمي البرنامج للنجوم الذين يجيدون فن المحاكاة والتقليد، ويبرعون بالمشاهد الكوميدية والمقتطفات الساخرة، من خلال الفقرات التي يعدها فريق البرنامج، وتعاون معه خالد منصور، وتوني ماهر، ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الممثل والكاتب الكوميدي شادي ألفونس في ميدان التحرير، بعد أن اشتبه ضابط في حالته أثناء مروره بالخدمة.

ووفق المعلومات الأولية، استوقف الضابط الفنان، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كيس يحتوي على مادة يُشتبه أنها مخدر الماريجوانا، فتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت المصادر أن الأجهزة المختصة تواصل فحص المضبوطات، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.

