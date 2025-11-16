الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

لا إقامة دائمة قبل 20 عاما، بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها بشأن طالبي اللجوء

بريطانيا
بريطانيا
أعلنت بريطانيا إنها ستجعل وضع اللاجئين مؤقتا وستزيد مدة انتظار التوطين الدائم إلى 20 عاما بموجب أوسع إصلاح للسياسة الخاصة بطالبي اللجوء.

 

بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء 


وعملت حكومة "حزب العمال" على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، وخاصة فيما يتصل بعبور القوارب الصغيرة غير القانونية من فرنسا، وذلك في محاولة لوقف الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة الذي قاد أجندة الهجرة.

وقالت الحكومة إنها ستستلهم نهج الدنمارك كونه من الأكثر صرامة في أوروبا.

وكجزء من التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والمخصصات الأسبوعية، حسبما قالت وزارة الداخلية.

وأفادت وزارة الداخلية برئاسة شبانة محمود، بأن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء الذين يستطيعون العمل لكنهم يختارون الكسل والاتكال، وعلى من يخالفون القانون.

وأضافت أن الدعم الممول من دافعي الضرائب سيمنح الأولوية للمساهمين في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

بريطانيا اللاجئين حزب العمال المملكة المتحدة

