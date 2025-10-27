الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة سائق ميكروباص للجنايات بتهمة دهس عاملا في الشروق وتعاطى الحشيش

أمرت نيابة الشروق بإحالة قائد سيارة ميكروباص، متهم بدهس عامل أثناء عبوره الطريق في مدينة الشروق مما أسفر عن مصرعه، للمحاكمة الجنائية. 

وتبين من تحليل المعمل الكيماوي لدماء المتهم إيجابية العينات وأنه يتعاطى مخدر الحشيش.

 

حادث تصادم بالشروق 

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بأحد الطرق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل الطريق، اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، بينما فر السائق هاربًا.


وبتكثيف الجهود، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة الميكروباص المتسببة في الحادث وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من موقع الحادث خشية التعرض للمساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

