وزير السياحة: مخطط شامل لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس حتى دهشور

18 حجم الخط

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن الوزارة وضعت مخططًا شاملًا لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة دهشور، بالتعاون مع استشاري عالمي، بهدف تعزيز البنية التحتية السياحية وجذب المزيد من السياح.

زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات: سفنكس والعلمين

وأشار الوزير إلى أن الوزارة طالبت بزيادة الطاقة الاستيعابية لمطارَي سفنكس والعلمين بشكل عاجل، لمواكبة حركة السياحة الوافدة ودعم القطاع السياحي بشكل أكبر.

تطوير المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص

وأكد شريف فتحي وجود خطة لتطوير المطارات المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص، فيما يتعلق بعمليات التشغيل، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

مطار القاهرة يستعد لاستقبال 30 مليون راكب

وكشف الوزير عن خطة لإضافة مبنى جديد بمطار القاهرة، من المتوقع أن يستوعب حوالي 30 مليون راكب سنويًا، ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لمواكبة زيادة أعداد السياح وتحسين تجربة السفر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.