وكيل "المركزي": تطبيق هويتي سيتيح فتح الحسابات دون الذهاب للبنك

كشف شريف حازم وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني، أن تطبيق هويتي المزمع إطلاقه سيسمح للمواطنين بفتح الحسابات البنكية إلكترونيًا عن بعد دون الذهاب لفرع البنك.

وقال وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني إن البنك المركزي اقترب من إطلاق تطبيقه الرقمي الجديد «هويتي».

وأوضح حازم خلال مشاركته في مؤتمر Cairo ICT، أن تطبيق «هويتي» الرقمي يمكن العملاء من إجراء جميع المعاملات المالية ويضمن حماية الهوية الرقمية للعميل، كما يعالج المشكلات التي يواجهها المواطنون والخاصة بتحديث البيانات.

وأفاد وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن تطبيق «هويتي» الرقمي يأتي ضمن جهود المركزي الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للهوية الرقمية داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم اعتماد التطبيق الرقمي كمرجع أساسي في جميع عمليات التعريف الإلكتروني داخل المؤسسات المالية، بما يسهم في دعم الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية بطريقة رقمية وآمنة.

وتعد منصة "هوية" بمثابة حجر الزاوية في بناء منظومة رقمية متكاملة، تهدف إلى توحيد بيانات المواطنين وتسهيل وصولهم إلى مختلف الخدمات الحكومية والمالية والرقمية.

يأتي هذا المشروع الطموح في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الشمول الرقمي وتحقيق قفزة نوعية في جودة الخدمات المقدمة.

ويضطلع البنك المركزي المصري بدور ريادي في هذا المشروع، نظرًا لأهمية الهوية الرقمية في تأمين المعاملات المالية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. فمن خلال "هوية"، سيتمكن الأفراد من إثبات هويتهم رقميًا بشكل آمن وموثوق، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية.

ومن جانب آخر كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 11.748 مليار دولار بما يعادل 555.373 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 11.048 مليار دولار، بما يعادل 529.559 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

