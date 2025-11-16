تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة اعتداء مدير مدرسة بالإسكندرية على طالب بالركل

18 حجم الخط

كشف الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تشكيل لجنة عاجلة لفحص مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لصفع وركل طالب من قبل ناظر مدرسة النصر بنين القومية EBS.

وتداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتعدي ناظر مدرسة النصر الإعدادية بنين بالإسكندرية على طالب بالركل والصفع بكلتا يديه أمام جمع من زملائه وعدد من المعلمين.

وأوضح الفيديو حديث الناظر مع الطلاب قائلا: إحنا ملناش شغلة غيرك.. ليك عندي تبقي أمانة عندي وأنا أراعي ربنا في الأمانة دي، قبل أن يشير على أحد الطلاب بالتقدم ويصفعه ثم يركله.

واستنكر مروجو الفيديو فعل ناظر المدرسة مطالبين بالتحقيق في الواقعة.

