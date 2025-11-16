سكرتير عام الدقهلية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي ببلقاس

18 حجم الخط

تفقد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، المركز التكنولوجي بمدينة بلقاس، لمتابعة انتظام سير العمل والأطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وإنجاز ملفات التصالح وتقنين أوضاع أملاك الدولة، وذلك بحضور غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي ببلقاس

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء بالمراكز التكنولوجية، بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة الميدانية للخدمات التي تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل الجاد لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بمرافقة لجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، تضم الحسيني البغدادي مدير الإدارة، ومحمد لطفي عضو اللجنة.

