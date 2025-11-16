مروة حسان مرشحة القائمة الوطنية بالدقهلية: أطمح بمساحة أكبر لمشاركة المرأة في صنع القرار

18 حجم الخط

​أكدت الدكتورة مروة حسان، أستاذ المحاسبة ومرشحة حزب الجبهة الوطنية عن محافظة الدقهلية ضمن القائمة الوطنية، أن دعم الرئيس السيسي عزز حضور المرأة، لكن الطموح لا يتوقف، حيث شهدت المرأة المصرية حضورًا بارزًا في مختلف المجالات، وقد كان لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي دور محوري في تعزيز هذا التمثيل.

وتابعت: رغم أن النسبة الحالية لتمثيل المرأة تُعد خطوة إيجابية، إلا أنني أطمح إلى مساحة أكبر تُتيح اكتشاف المزيد من الكفاءات النسائية القادرة على الإسهام الفعّال في صنع القرار. فالبرلمان بحاجة إلى رؤية المرأة المؤهلة وطاقتها، فهي شريك أساسي في صياغة السياسات. ولهذا، أضع على رأس أولوياتي دعم التشريعات التي تُمكّن المرأة والشباب اقتصاديًا، لأن هذا سيدعم الاقتصاد الوطني ويحسن جودة حياة المواطن.

​ المال السياسي ووعي الناخب

​وشددت الدكتورة مروة حسان على أن الوعي الشعبي تجاوز تأثير المال السياسي، مؤكدة على ضرورة اختيار من يملك مشروعًا فنحن نعيش مرحلة دقيقة، والغالبية العظمي من الشعب المصري لديهم الوعي بأن النائب هو ممثل للشعب، فلا مكان لأي نائب لا يمتلك مشروعًا، ولا رؤية، ولا قدرة على خدمة أهله. المال قد يساعد البعض على الظهور، لكنه لا يصنع قيمة، ولا يصنع إنجازًا. ما يصنع النائب هو تاريخه، وعطاؤه، وقدرته على تحمل المسؤولية. المواطن اليوم أصبح أكثر وعيًا، ولم يعد يقبل أن يُشترى صوته أو يُستغل.

ووجهت رسالة لكل المصريين قائلة: أنتم القوة الحقيقية لبناء الوطن. بصوتكم الواعي ومشاركتكم الفاعلة، نقدر نصنع مستقبلًا أفضل لأبنائنا.

​ قانون الإيجار وتحقيق التوازن

​وفيما يخص ملف الإيجارات، وصفت الدكتورة حسان القضية بأنها تحتاج إلى معالجة تشريعية متأنية فملف الإيجار من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، ويحتاج إلى معالجة تشريعية متدرجة تراعي تحقيق العدالة بين الطرفين. فالمالك من حقه الحصول على عائد عادل من ملكه، وفي المقابل يجب ألا يتعرض المستأجر لأي ضرر، خصوصًا إذا كانت ظروفه الاجتماعية لا تحتمل زيادات مفاجئة. أما الإيجار الجديد، فقد أصبح بحاجة حقيقية لإعادة ضبط تشريعي يمنع المغالاة غير المنطقية في الأسعار. إن صياغة علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر باتت ضرورة عبر آليات رقابية واضحة، ولهذا يجب تكثيف الحوارات المجتمعية والنقاشات البرلمانية للوصول إلى حلول واقعية.



الأهداف والرؤية التشريعية

وحول أهداف عملها البرلماني قالت: “أؤمن أن العمل العام رسالة ومسؤولية. إذا مورست الأدوار التشريعية والرقابية بشكل ناجح، خاصة وأننا يفصلنا ٥ سنوات فقط على الوصول للحلم المصري في 2030، سنتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة. وسأعمل على مزيد من التحسين في جودة الخدمات العامة، ودعم الاقتصاد المحلي وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.

