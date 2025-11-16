وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

18 حجم الخط

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري من خلال الجهات التابعة للوزارة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لما لها من أهمية كبيرة وتمس حياة المواطنين مباشرة وتساهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الدورية وإعداد تقارير بنسب التنفيذ وأيضًا المتابعة بمواقع المشروعات والعمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تطرأ على التنفيذ لضمان سرعة استفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات.

وتابع الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة، حيث تتضمن مشروعات صرف صحي ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي فضلًا عن تنفيذ مشروعات لمبانٍ خدمية بعدد 10 محافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.