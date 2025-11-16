الأحد 16 نوفمبر 2025
اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات أكسيد EXEED LX

أكسيد
أكسيد
طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية إكسيد مصر، عن إطلاق سيارتها الجديدة EXEED LX، وتأتي بفئتين من التجهيز هما Comfort وLuxury،  حيث تأتي فئة الـComfort بسعر 1,190,000 جنيه مصري، بينما تتوفر فئة الـLuxury بسعر 1,340,000 جنيه مصري.

تتوفر السيارة بخيارين من المحركات: الفئة Comfort بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن.متر مع ناقل حركة DCT من 6 سرعات، والفئة Luxury بمحرك 1.6 لتر تيربو بقوة 197 حصانًا وعزم دوران 290 نيوتن.متر مع ناقل حركة DCT من 7 سرعات، إذ يضمن هذا التنوع أداءً ديناميكيًا قويًا واستجابة سلسة تتناسب مع مختلف أساليب القيادة، سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة.

تصميم خارجي يعكس الفخامة والقوة

تعكس أبعاد السيارة (4533 × 1848 × 1699 مم) مع قاعدة عجلات تبلغ 2670 مم توازنًا مثاليًا بين الأناقة والثبات، فيما تضفي الخطوط الانسيابية والتفاصيل الجريئة حضورًا مميزًا على الطريق.

تتوفر EXEED LX بخيارات ألوان خارجية أنيقة تشمل: Exeed White، وHavana Gray، وAviation Silver، وBloodstone Red، وPearl Cream.

صُممت المقصورة الداخلية لتجمع بين الراحة والفخامة العملية، حيث تأتي: فئة Comfort بمقصورة جلدية باللون الأسود، وفئة Luxury بمقصورة بلون Black Gold & Blue Gray، تجمع بين الأناقة العصرية واللمسات الراقية.
 

تتميز المقصورة بشاشات مزدوجة قياس 12.3 بوصة بتصميم C-Shape تدعم أنظمة Apple CarPlay، وAndroid Auto، مع نظام صوتي فاخر من Sony يضم ثمانية مكبرات صوت، وفتحة سقف بانورامية كهربائية، وشاحن لاسلكي سريع، وأنظمة تكييف مزدوجة المناطق، لتوفر تجربة قيادة مريحة ومتكاملة في كل رحلة.

مواصفات معايير الأمان الذكي
 

تأتي EXEED LX مزودة بمجموعة متكاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل: ACC (التحكم الذكي في السرعة)، وAEB (الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ)، وFCW (التحذير من التصادم الأمامي)، وLDW وLKA (نظام التحذير والحفاظ على المسار)، BSD (مراقبة النقطة العمياء)، TJA وELK (أنظمة المساعدة في الزحام وتفادي الانحراف)، إلى جانب نظام الكاميرات المحيطية بزاوية 360 درجة، وحساسات أمامية وخلفية لضمان أقصى درجات الأمان والثقة أثناء القيادة.

